Oro sevillano en el Mundial de piragüismo

El sevillano Cayetano García de la Borbolla sumó esta tarde la primera medalla de oro para España en los Mundiales júnior y sub-23 de piragüismo en la distancia esprint, que se disputan en Pitesti (Rumanía).

Cayetano García se subió a lo más alto del podio en C1 júnior 200 metros, tras dominar de principio a fin, una prueba en la que se impuso al ucraniano Pavlo Borsuk, en un apretado final por sólo 18 milésimas. Tercero fue el cubano José Córdova, a casi medio segundo.

Este oro se une a la plata de Pablo Grana y al bronce de Gabriel Martínez logrados también este sábado, y a los otros dos bronces de la jornada del viernes.

García de la Borbolla ganó una regata en la que hizo una salida "muy rápida" que le permitió situarse en cabeza, si bien el ucraniano no se lo puso "fácil", ya que "subió mucho y al final creo que incluso iba delante de mí, pero en esos últimos metros he conseguido pasarle y justo en la tirada final fue el momento en el que me adelanté".

El sevillano, que entrena en el Centro de Tecnificación de Murcia a las órdenes de Antonio Molina, asegura que la medalla de oro obtenida en el Mundial júnior le permite "cumplir un sueño". "Desde pequeño quería estar aquí en el Campeonato del Mundo júnior y sub-23 y este año lo he conseguido. Después de tanto sacrificio ganar la medalla de oro es impresionante. Ahora aún me queda la prueba de C4", admitió.