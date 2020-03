Mireia Belmonte: "Se ha hecho lo correcto"

Mireia Belmonte, medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016, afirmó este martes a EFE, sobre el aplazamiento oficial al año que viene de los Juegos de Tokio 2020, que "finalmente se ha hecho lo correcto".



"En primer lugar la opción de tener a tanta gente en la villa olímpica con estos meses de incertidumbre y con un problema sanitario no era lo más adecuado. Se ha tomado la decisión idónea. Lo que había que hacer. Nuestros deportistas en España no se estaban entrenando en condiciones óptimas, no estábamos en la misma igualdad que otros. Por tanto, es lo justo", apuntó Mireia Belmonte.



Cuestionada por si resetea su plan de entrenamiento, Mireia destacó que todo ahora está en manos de su entrenador, Fred Vergnoux.



"De momento sigo en casa haciendo lo que puedo. Tenemos ahora más tiempo y confío en Fred cien por cien, él es el que conoce todos los detalles y pondrá a mi disposición el mejor plan. No sabemos la fecha exacta pero sí que será el año que viene, que es lo importante", subrayó Mireia.



Sobre si una vez desterrado el estrés de esta semana sin un entrenamiento apropiado por la aparición del coronavirus, el tiempo añadido es un aliado en estos momentos, Mireia Belmonte explicó: "Está claro que si los Juegos se hubiesen disputado ahora no habríamos ido en las condiciones óptimas y ahora tendrá más tiempo para trabajar y seguir nuestro plan".