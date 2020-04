Clàudia Dasca: "Lo que más me impacta es el compañerismo en el hospital"

Barcelona, 3 abr (EFE).- Clàudia Dasca Romeu (Sabadell, 1994) no se lo pensó ni un segundo cuando hace unas semanas llegó una propuesta a los estudiantes de sexto de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona para cubrir plazas en Can Ruti (Badalona), obviamente, no para ejercer, sino para cumplir una labor también fundamental: mantener informados a los familiares del estado de los ingresados por el coronavirus.



La joven aspirante a médico (25 años) desea acabar este año los estudios de medicina y entrar en el MIR el año que viene, después de que hace unos años decidiese que su vocación y la natación de alto rendimiento no podían compartir espacio.



Clàudia Dasca, imbuida en estos momentos en el frente con la vorágine del coronavirus, es una nadadora que participó en los Juegos de Londres en el 2012 (posición 25 en 400 metros estilos) y que cuenta con cinco medallas en los Juegos del Mediterráneo del año siguiente, en Mersin (Turquía).



Hace años, entendió que para dedicarse en cuerpo y alma a su vocación, la medicina, el deporte de alto rendimiento no tenía espacio en su vida. A punto de concluir su estudios, la vida le ha dado un vuelco extraordinario, como a mucha gente en el mundo, debido a la crisis sanitaria, de la que ella no ha querido abstraerse, y por ello se apuntó voluntaria para un programa de comunicación con familiares de enfermos por el COVID-19.



En una entrevista telefónica mantenida por la Agencia EFE con la nadadora hoy viernes, Dasca explicó que el Hospital Germans Trias i Pujol, conocido popularmente como Can Ruti, contrató a siete alumnos del último curso "para mejorar la comunicación con los familiares".



"Es una labor telefónica porque los enfermos están incomunicados y las familias no pueden venir al hospital", señaló Dasca, quien cuando se le preguntó sobre el impacto que está teniendo en su vida esta experiencia, respondió: "Lo que más me impacta es la humanidad y el compañerismo que estoy viendo. Se ha incorporado mucha gente nueva y esto ha evitado el colapso emocional. Hay mucho compañerismo y mucha solidaridad entre todos".



"Esto hace que no se dé un colapso emocional, porque las condiciones no son las óptimas, por falta de material médico y la situación, en general", añadió.



La exnadadora olímpica aseguró que la situación que está viviendo no se la lleva a casa, "aunque está siendo duro porque hay familias que aceptan que les estés informando y otras que no lo están llevando bien".



Clàudia Dasca explicó cuál es su rutina en Can Ruti: "Voy cada día de 11:00 a las 18:00 horas. Envié un currículo cuando pedían gente y a los dos días ya estaba en el hospital contratada y trabajando. Con el contexto que existe, no nos han formado y vamos aprendiendo a base de experiencia con familias que cada una es un mundo".



"Estoy en la planta 4. Tenemos 49 enfermos donde hay cuatro equipos médicos. Vamos a hablar con cada equipo médico cuando llegamos y nos pasan el parte de cada paciente y la evolución que está siguiendo cada uno. Cuando las comunicaciones son más sensibles, es decir, que el paciente se encuentra en los últimos días, la comunicación con los familiares la hacen los médicos", relató.



"El seguimiento diario del paciente con la familia lo hacemos nosotros. Hay enfermos estables y otros con mal pronóstico. A veces, hay que hacer una llamada para que venga un familiar a despedirse. Esto lo hace el médico titular, aunque a nosotros también se nos requiere para dar informaciones a veces no tan buenas", añadió Dasca, que entiende que involucrarse a este nivel le ha llegado muy joven pero la realidad es que, aseguró, "yo quería ayudar de alguna forma".



De las llamadas que mantienen con familiares, Clàudia Dasca dijo que en el otro lado del teléfono "la mayoría de gente es muy receptiva, pero hay también hay familiares que no lo llevan bien, por la situación extrema que se está viviendo y que no puedan estar junto a los suyos. Es una cuestión para evitar el contagio. También ha pasado que familiares han estado dos o tres días sin saber nada de los hospitalizados".



"Los pacientes mas estables se están comunicando ellos mismos con sus familiares por móvil. Los que no, y gente mayor, lo hacemos nosotros. En general, todos están muy agradecidos. Hemos conseguido de una u otra forma que todos están comunicados con alguien al otro lado del teléfono. Las familias están muy volcadas", aseguró.



Otro de los puntos que le ha impactado a Clàudia Dascas es "el silencio" que se da en la cuarta planta, donde habitualmente habría familiares y cierto 'ambiente'. Ahora, nada de eso. Casi todo, en silencio, con las puertas cerradas para evitar cualquier contagio.



"Hay mucha circulación de médicos y personal de enfermería, pero mucho silencio. La carga de trabajo es muy intensa. Todas las habitaciones están con la puerta cerrada. Nadie se esperaba una situación así. Esto es muy impactante porque no es la actividad normal de un hospital", reflexionó.



Finalmente, Dasca aseguró que el año que viene quiere hacer el MIR, a la espera de ver cómo se acaba implementado en la UAB el trabajo final de grado (TFG), pues está diseñado para que sea oral ante un tribunal, "pero dado cómo está el panorama, posiblemente acabará siendo por escrito".



Álex Santos.