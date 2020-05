Rocío Laó "La experiencia de volver al Guadalquivir ha sido muy buena"

Sevilla, 6 may (EFE).- La remera andaluza Rocío Laó, que el martes volvió a los entrenamientos en agua tras más de dos meses de parón, ha manifestado que "la experiencia de volver al Guadalquivir ha sido muy buena" a pesar de que "de momento, se limita a ir rodando sin hacer series".



Laó, clasificada para la regata de repesca preolímpica en doble scull peso ligero junto a la malagueña Natalia Miguel, ha admitido a Efe que estaba "con muchas ganas" de remar en el río tras "mucho tiempo", por lo que va "a intentar ir ya casi todos los días al Club Náutico" de Sevilla, con el que tiene su licencia deportiva y que "ha abierto sus puertas a los deportistas de alto rendimiento".



"Estamos yendo a diferentes horas, con unos 20 ó 25 minutos de diferencia en casa entrenamiento para no cruzarnos y con mascarillas hasta la hora de salir al agua. La semana que viene, en teoría, abrirá el Centro de Alto Rendimiento e iremos allí y esperemos que todo vaya volviendo a la normalidad", ha explicado la atleta sevillana.



Rocío Laó está "agradecida a la Federación Andaluza de Rema, al Náutico y a los entrenadores que se han movido todo lo posible para que" las autoridades deportistas tramitasen "los pasaportes de alto nivel (DAN), que son los que permiten que no haya trabas para realizar deporte al aire libre".



La remera andaluza ha explicado que la regata de repesca preolímpica "no se realizó y se supone que van a hacerlo el año que viene en las mismas fechas previstas para éste, pero tampoco hay nada oficial aún", de modo que calcula que "será en abril de 20212 cuando se celebre una prueba en la que "se clasificarán dos botes para los Juegos de Tokio".



"Este año, a lo mejor tenemos un Europeo en octubre, pero hasta el 31 de julio no nos confirman si será posible hacerlo o no. La experiencia durante el confinamiento ha sido buena gracias a que todos los días entrenaba en el remo ergómetro y sigo en forma, pero ahora sufriré dolor de manos por las ampollas que me saldrán al volver a remar", ha concluido Rocío Laó.