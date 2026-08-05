España cierra con "sensaciones contrapuestas, orgullo y rabia" los Europeos de natación artística

Andrea Fuentes, seleccionadora española de natación sincronizada, hace balance de lo ocurrido en los Europeos de París, donde cree que se les ha escapado algún oro que han tenido cerca y que hubiese dado más brillo a la actuación del combinado nacional

Los planes no siempre se desarrollan como uno espera. La selección española de natación artística llegaba a los Europeos de París 2026 como uno de los combinados más potentes, por lo que el balance de un oro, cinco platas y dos bronces se queda algo corto respecto a las expectativas. Y no lo decimos nosotros, sino la seleccionadora española de natación sincronizada, Andrea Fuentes, quien habla de "sensaciones contrapuestas, orgullo y rabia" respecto a lo acaecido en la capital de Francia.

"Cerramos este Europeo con sensaciones contrapuestas, por un lado muy orgullosa por cómo el equipo ha nadado el equipo y por otro me da sinceramente rabia no haber logrado el oro en alguna prueba más", señala Fuentes en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Un traspiés que debe servir para aprender

Vistos los resultados, la entrenadora subrayas que estos deben servir al equipo y a ella misma para aprender y dar un nuevo paso hacia adelante en los dos años que faltan para la disputa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cita en la que desean brillar con luz propia.

"Nos tiene que servir para aprender. Tenia ganas de que en algún momento nos viniera un hostión. Antes de triunfar del todo tiene que haber un momento de máxima dureza, en el que las cosas no se vean tan claras como antes y este Europeo era el momento perfecto para ver que tenemos que meter algo más", indica Fuentes.

Respecto a lo que viene por delante, la entrenadora subraya que España debe medirse en el ámbito internacional a dos potencias de su deporte como son Rusia y China. "Estamos compitiendo con dos potencias como Rusia y China, dos países enormes con unas escuelas increíbles con métodos que aquí en España sería difícil ponerlos en práctica y que tampoco queremos, pero tendremos que buscar, igualmente, la manera de combatirlos", afirma Fuentes.

Bajar los brazos no es una opción para la natación artística española

La seleccionadora no duda a la hora de poner en valor cómo el equipo español ha sido capaz de seguir recortando la distancia, que todavía le separa de Rusia, que relegó al conjunto español al segundo escalón del podio en las finales de la rutina técnica, libre y acrobática por equipos.

"Nos hemos quedado mucho más cerca que nunca, ayer España ganó en los elementos técnicos a Rusia, lo que nunca había pasado en la historia, en lo único que quedamos por debajo fue en la dificultad", explica Fuentes.

Por último, subraya que cambiarán de estrategia tras apostarlo todo en estos Europeos a la impresión artística con ejercicios con una menor dificultad que los de sus principales rivales. "El año que viene cambiaremos de estrategia. Este año era de investigación y desarrollo y hemos investigado y hemos descubierto que por este camino nos hemos acercado mucho, pero no lo suficiente, por lo que habrá que buscar otras cosas y descubrir cómo podemos vencer a Rusia en equipos", sentencia.