España en el sorteo de la Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo quedan los bombos, formato y dónde ver en directo

La selección española vive este miércoles un sorteo histórico en Australia, donde ha quedado encuadrada en el bombo 3 para la Copa del Mundo de Rugby 2027

La selección española de rugby vive este miércoles un momento histórico, ya que por segunda vez entrará en el sorteo de un Mundial de Rugby. Sídney acogerá a partir de las 20:00 horas -hora local, 10:00 de la maña hora española- un sorteo en el que desde hace dos semanas están completos los bombos y que sólo tendrá una excepción: que Australia irá en el Grupo A como anfitrión.

España logró mantener en este mes de diciembre su ránking entre los 15 primeros y, pese a perder una posición tras los triunfos en Europa de Uruguay, estará en el bombo 3, con lo que evita a algunas selecciones de su nivel y le permite que pueda tocarle alguna de las más asequibles, que van en el último bombo.

El XV del León estará encuadrado en el bombo 3 junto a Georgia, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Tonga, con los que no podría ser emparejado.

Entre los cambios destacados que se han dado en este frenético mes de noviembre, el más importante es que Argentina le ha quitado la posición de cabeza de serie a los anfitriones, que por tanto, quedarán emparejados con una de las selecciones más fuertes del mundo ahora mismo. Eso sí, esa selección irá al Grupo A. De ese grupo saldrá el rival de los australianos en el partido inaugural, que tendrá lugar el 1 de octubre de 2027 en Perth.

En cuanto al formato, cambia con respecto al Mundial anterior y, entre otras cosas, entra una nueva fase de octavos. Primero se formarán seis grupos de cuatro equipos cada uno. De ellos, los dos primeros más los cuatro mejores terceros pasarán a las rondas eliminatorias, que se disputarán de la forma tradicional desde los octavos de final.

El presidente de World Rugby, Brett Robinson, defendía el cambio por la posibilidad que le daba a las selecciones de segundo nivel para hacer historia y popularizar más el deporte en estos países. "La introducción de los octavos de final ofrecerá aún más rugby de eliminación directa, garantizando que cada equipo tenga la oportunidad de hacer historia. Hemos podido lograr esto dentro de una ventana de torneo optimizada que protege el bienestar de los jugadores. Este es un gran paso para el rugby y un reflejo del crecimiento global del deporte", indicaba Robinson.

Cuándo es el sorteo de la Mundial de Rugby de Australia 2027

El sorteo tiene lugar este miércoles 3 de diciembre, con una ceremonia que se realizará en Sídney a partir de las 10:00 horas (hora peninsular española).

Cómo se reparten los Bombos para el sorteo de la Copa del Mundo de Rugby de Australia 2027

Bombo 1: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y Argentina

Bombo 2: Australia, Escocia, Fiyi, Italia, Japón y Gales

Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga

Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong China, Zimbabue y Canadá

Cómo ver por TV el sorteo de la Copa del Mundo de Rugby de Australia 2027

El sorteo de la Copa del Mundo de Rugby de Australia 2027 podrá verse en directo en todo el mundo a través de la plataforma de streaming oficial de la World Rugby: RugbyPass TV.