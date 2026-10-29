Julieta Gallego, atleta española de 24 años, entre las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Toledo

El atletismo español está de luto después de conocerse el terrible fallecimiento de la atleta española de 24 años en el accidente ocurrido entre las localidades de Urda y Los Yébenes. La RFEA lo ha confirmado

El accidente de tren ocurrido este pasado 28 de octubre en la provincia de Toledo entre las localidades de Urda y Los Yébenes no deja de ofrecer noticias trágicas sobre un suceso que por el momento deja 69 fallecidos tras la última actualización de las fuentes oficiales. Una de esas 69 víctimas ha afectado muy de cerca al mundo del deporte, concretamente al atletismo.

El mundo del atletismo, a través de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), ha dado a conocer este jueves el fallecimiento de la atleta española de 24 años Julieta Gallego. La atleta, especialista en el salto de longitud, también tenía marca en el 60 metros listo. En el Campeonato de España sub-23 disputado en pista cubierta en Antequera, acreditó una mejor marca de 5,90 metros.

Julieta Gallego, una víctima más del dramático accidente de tren de Toledo

La RFEA anunciaba del siguiente modo el fallecimiento de Julieta Gallego después de ir en uno de los dos trenes que tuvieron el fatídico accidente este pasado miércoles en la provincia de Toledo: "La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la A.D. Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)". Por tanto, el drama por la pérdida de la atleta Julieta Gallego ha afectado tanto al mundo del atletismo español como de la Asociación Deportiva Sprint.

Muestras de cariño por la pérdida de Julieta Gallego

La madrileña Asociación Deportiva Sprint también lamentó la muerte de la joven promesa del atletismo español: "Estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían". El club guardará un minuto de silencio en memoria de Gallego este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana.

El accidente de tren de Toledo entra en la crónica negra de España

El accidente ferroviario tuvo lugar este miércoles cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren de la compañía Iryo que se encontraba detenido cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe (AVE), que llevaba 378 pasajeros. A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías. Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.