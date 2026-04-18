Las Leonas se proclaman campeonas de Europa para completar su década prodigiosa

La selección española femenina de rugby mantiene viva su 'tiranía' en el Viejo Continente, donde no han perdido el cetro desde la edición de 2016

No por ser casi costumbre es menos meritorio. La selección española femenina de rugby, la más condecorada en el Viejo Continente, ha conquistado este sábado su decimotercer título de campeona de Europa con una clara victoria ante Países Bajos por 19-43, en una final que se ha disputado en el Estadio Nacional de Ámsterdam.

Lejos de sufrir dudas o bajar el nivel por el cambio de seleccionador, este Europeo se ha convertido en el primer título de las Leonas bajo la dirección del técnico francés Régis Sonnes, que se hizo cargo del equipo en noviembre pasado. Además, es el noveno consecutivo de la Selección, que ya suma trece en el historial de la competición.

Para ser exactos, España ha ganado todos los campeonatos continentales que se han disputado desde 2016 (no se jugaron los de 2017, por la Copa del Mundo en Irlanda, y 2020, por la pandemia). La realidad es que Las Leonas son por mucho la mejor selección de Europa, ya que con 13 campeonatos aventajan en hasta ocho a Inglaterra, que tiene cinco, y en nueve a Francia, que tiene cuatro.

Una superioridad palpable con Naroa Azpitarte como MVP

El recorrido de la selección española femenina de rugby es simplemente espectacular. A pesar de la buena evolución del equipo de Países Bajos en los últimos años, y también durante el transcurso del partido, España fue muy superior este sábado en Ámsterdam, donde exhibió una excelente defensa que maniató a las neerlandesas hasta el punto de terminar dejándolas en solo 19 puntos.

El juego de las chicas de Régis Sonnes se basó en una línea defensiva muy fuerte que realizó constantes (y buenos) placajes, los cuales supusieron a su vez numerosas recuperaciones de balón. Dominando por completo lo que pasaba sobre el verde, las españolas hicieron seis ensayos frente a los tres de las locales. Por cierto, Naroa Azpitarte, de 20 años, fue designada mejor jugadora del partido.

Las Leonas, una auténtica pesadilla para Países Bajos

Para entender hasta qué punto son superiores las Leonas en el continente europeo no hay más que compararlas históricamente con las neerlandesas. ¿De qué hablamos? Pues de que se han visto las caras en 15 ocasiones desde 1991 y en todas ellas son las españolas las que han cantado victoria. Llegaría el día en el que pierdan, obvio, pero nada de lo que ocurra podrá empañar el enorme trabajo realizado durante tanto tiempo.