Las Rams congelan el sueño de Chicago y pelearán por la NFC

Los Angeles Rams pelearán por la NFC después de una victoria de enjundia ante los Chicago Bears, en un duelo donde las defensas marcaron la pauta y la prórroga fue el factor diferencial para los de Sean McVay

La ronda divisional de los playoffs de la NFL se cerraba con un duelo entre dos equipos donde si hay que destacar una unidad, esa es la defensa, los Chicago Bears y Los Angeles Rams, y ha quedado patente en el Soldier Field, donde los angelinos se han impuesto en una batalla que ha llegado hasta la prórroga en lo que ha sido el probablemente mejor partido de toda la post-temporada. 20-17 tras cuatro cuartos y un tiempo extra que casi se ha agotado hasta que finalmente el ataque conducido por Matthew Stafford ha dejado a Mevis, su kicker, en una posición favorable donde no ha fallado.

El frío de un Chicago helado invitaba a pensar en que podíamos ver un partido muy físico, duro y donde las trincheras iban a tener mucho que decir, pues pasar el balón iba a ser muy difícil, lo que dejaron claro los Rams. Primero gracias a una intercepción de Cobie Durant cuando los locales se acercaban a la red zone y después con un gran drive conducido con maestría por Matt Stafford, donde el juego de carrera angelino terminó premiando con un 'touchdown' de Kyren Williams. Pero el equipo de Ben Johnson dio la réplica la siguiente vez que tuvo el balón y Caleb Williams se repuso a lo gran de su error de hacía unos minutos, rematando una gran secuencia ofensiva, en la que Kyle Monangai destrozó a la defensa corriendo y el 18 se inventó un pase brutal en 4º down a DJ Moore para conseguir el empate.

Las defensas marcan el paso

Si el primer cuarto permitió destacar a los ataques pese a las condiciones climáticas, el manto blanco que cubría el Soldier Field hizo que en el segundo el juego se volviera más duro y brusco, lo que cedió el protagonismo a las defensas. Fueron los Bears quienes movieron el marcador gracias a Cairo Santos, que anotó un 'field goal' a poco más de un minuto del final de la primera parte. En ese tiempo los de McVay rozaron el 'touchdown', pero finalmente se tuvieron que conformar con dar la réplica a sus rivales y llegar con empate a 10 al descanso.

El partido estaba siendo una auténtica batalla de las dos defensas, ambas unidades élite de la NFL y el tercer cuarto fue una gran muestra de ello. Ni un solo punto se anotó en los quince minutos, en los que los Rams provocaron una nueva intercepción de Williams, la segunda de Coby Durant, mientras que los Bears apenas dejaron a los angelinos conseguir primeros downs. El duelo iba a estar en muy pocos puntos y en el último cuarto la más mínima anotación podía marcar la diferencia y ser definitiva.

Milagro y prórroga

Fueron Los Angeles Rams los que golpearon gracias a un 'drive' sostenido llevado a la perfección por Stafford y que culminó de nuevo Kyren Williams con su segunda anotación de la noche, esta vez gracias a una carrera hacia el exterior imparable para la defensa de Chicago. Los de Ben Johnson tuvieron en su mano dar la réplica, sin embargo, tras un gran drive agotaron sus oportunidades en la red zone, dejando el balón a los angelinos con tres minutos por jugar. En ese momento la defensa dio una última oportunidad a Chicago y en ella, a falta de 18 segundos, Caleb Williams se inventó un paso antológico para empatar y forzar la prórroga.

En el tiempo extra Los Angeles han comenzado atacando, pero ha durado muy poco el intento, cediendo el balón a Chicago, que con anotar se hubiera llevado el triunfo, pero un error de Caleb Williams le ha costado una nueva intercepción y después los Rams no han fallado. Una patada de Harrison Mevis ha puesto el 20 a 17 final, donde el paso a los de Sean McVay a la final de conferencia del próximo domingo ante Seattle.