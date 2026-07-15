La leyenda del boxeo español José Legrá dice adiós a los 83 años

El boxeador hispanocubano ha fallecido en Madrid. Llegó a convertirse en una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el Campeonato del Mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa

El hispanocubano José Legrá, fallecido en Madrid esta madrugada a los 83 años de edad, pasó de ganarse la vida como limpiabotas, repartidor de periódicos o guía turístico a convertirse en una de las figuras más populares del boxeo español tras ganar dos veces el Campeonato del Mundo del peso pluma (1968 y 1972) y siete veces el de Europa.

Nacido en el 19 de marzo de 1943 en Baracoa (Guantánamo, Cuba) y apodado el Puma de Baracoa, a lo largo de su trayectoria en el cuadrilátero Legrá disputó un total de 148 combates como profesoinal, de los que consiguió llevarse la victoria en 133 (50 por KO). En 2003 fue distinguido con la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo en reconocimiento a los grandes éxitos cosechados."Se nos va un grande", ha declaró en una entrevista en la agencia EFE Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".Tal y como aseguró Martínez, "desde la RFEB se ha ofrecido toda la ayuda posible" a sus familiares y allegados, que estuvieron junto a él acompañándole en sus últimos momentos.

entrenador del equipo olímpico español de boxeo durante doce años y una de las personas más cercanas al campeón hispanocubano a lo largo de las últimas dos décadas, tuvo unas emotivas palabras de recuerdo y reconocimiento para Legrá y su contribución con el deporte: "En el boxeo hay buenos boxeadores, hay campeones, hay estrellas y hay leyendas. Pepe Legrá es una leyenda", explicó.

Apodado 'el pequeño Cassius Clay', recuerda Berdonce, Legrá deja un legado "muy importante y grandioso" para el boxeo español por su forma de concebir el boxeo y por su forma de comportarse: "Tenia un boxeo muy particular, era muy carismático", afirmó.

Legrá, que pasó sus últimos años en una residencia y padecía "deterioro cognitivo", era un hombre "muy feliz que vivió siempre con una sonrisa"."Tuvo siempre muy buen carácter y, hasta el último momento, nos ha querido dedicar siempre esa eterna sonrisa", agregó.

La historia de José Legrá

Pese a la oposición familiar, la insistencia del 'Puma' le llevó a iniciarse en el mundo del boxeo y trasladarse hasta La Habana para proseguir una carrera como púgil que arrancó oficialmente en noviembre de 1958, año en el que disputó el primero de sus 23 combates amateur, de los que ganó 22.

Su debut profesional llegó el 29 de abril de 1960 en la capital cubana, del que salió victorioso al derrotar a los puntos a su contrincante Pedro Piñera. A continuación, encadenó otros once combates en su Cuba natal, de los que sólo perdió dos a los puntos, el último de ellos -con el que se despidió el boxeo en su país- se celebró el 6 de octubre de 1961 y le enfrentó a Emiro Duvergel Marin, conocido como ‘Baby Luis’.

Durante esos años, debutó también como boxeador en Miami (EE.UU), aunque peleó, sobre todo, en México, donde hizo 20 combates con un balance de 18 victorias, dos derrotas a los puntos y un empate.

En marzo de 1962, la Revolución cubana prohibió el boxeo profesional, por lo que al año siguiente Legrá se trasladó España de la mano del exboxeador cubano Evelio Mustelier, ‘Kid Tunero’, que se convirtió en su preparador, un cargo por el que también pasó el cubano Ultiminio Ramos.

En 1966 consiguió la nacionalidad española y el 22 de diciembre del año siguiente se proclamó campeón de Europa al derrotar por KO técnico al francés Yves Desmarets en Madrid. El 24 de julio de 1968, apenas medio año después de alzarse con el título continental, le arrebató en Porthcawl (Gales) -y también por KO técnico- la corona mundial del peso pluma del Consejo Mundial a Howard Wistone, hasta entonces el único púgil que le había vencido (por puntos) desde que fijó su residencia en España.

El 21 de enero de 1969, Legrá perdió el título de campeón del mundo en el Royal Albert Hall de Londres en una pelea en la que los jueces dieron como ganador a los puntos al australiano Johnny Famechon.

Expuso su título continental en seis ocasiones, conservándolo en todas ellas: la primera, ante el italiano Tommaso Galli (1960) y las siguientes contra el británico Jimmy Revie (1971), el italiano Guiovanni Girgenti (1971), los escoceses Evan Armstrong (1972) y Tommy Glencross (1972) y el francés Daniel Vermandere (1972).

El 16 de diciembre de 1972, en Monterrey (México), recuperó el título de campeón mundial ante el mexicano Clemente Sánchez, a quien derrotó por KO técnico, para volver a perderlo en Brasilia (Brasil) el 5 de mayo de 1973 contra el brasileño Eder Jofre.

El 5 de noviembre de ese mismo año, el Puma de Baracoa se retiró de los cuadriláteros tras caer por KO técnico en Managua (Nicaragua) ante el local Alexis Arguello, campeón mundial del peso pluma entre 1974 y 1976.