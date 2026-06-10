Los Hispanos ya conocen sus rivales para el Mundial 2027: grupos, fechas y sedes

El combinado español tendrá una complicada primera fase, si bien han evitado a los dos grandes 'cocos' del certamen: Alemania y Dinamarca

La selección española de balonmano se enfrentará a una dura primera fase en el Mundial de Alemania 2027 tras verse relegada al bombo 2 en el sorteo que se ha celebrado este miércoles en la ciudad alemana de Múnich. Al menos, ha evitado a dos 'cocos', como son Dinamarca y Alemania.

Los 'Hispanos' se enfrentarán a Croacia, vigente subcampeona del mundo, Chile y Turquía en dicha fase que se celebrará del 13 al 31 de enero de 2027, en el SAP Garden de Múnich, que será la sede del grupo C.

Tras conseguir el bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, arrancarán su andadura en el torneo el jueves 14 de enero con Turquía, que debutará en un Mundial gracias a la invitación concedida por la Federación Internacional de Balonmano (IHF).

Dos días más tarde, el sábado 16 de enero, los de Jordi Ribera se medirán con un viejo conocido, la selección chilena, que dirige el español Aitor Extaburu, a la que ya se han enfrentado en la primera ronda de los dos últimos Mundiales. Si en el Mundial de Polonia y Suecia 2023, en el que la selección española se colgó la medalla de bronce, los Hispanos se impusieron por 34-26, dos años más tarde, en el Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega 2025, vencieron por 31-22 al conjunto chileno.

La selección española cerrará la primera fase el lunes 18 de enero ante Croacia, vigente subcampeona del mundo y bronce en el último Europeo, un temible equipo que no ha dejado de crecer desde la llegada al banquillo del islandés Dagur Sigurdsson.

En el caso de lograr una de las tres primeras plazas del grupo, como parece más que previsible, los de Jordi Ribera se medirán en la segunda fase, que se disputará en Colonia, con los tres primeros clasificados del grupo D, que conforman las selecciones de Argentina,Francia, que dirige el español Talant Dujshebaev, Brasil y Kuwait.

Las selecciones que ocupen los dos primeros puestos del grupo accederán a los cuartos de final que se jugarán, al igual que las semifinales y la final, en el LANXESS Arena de Colonia.

Las selecciones que ha evitado España

Al estar en el bombo 2, el combinado español se ha librado de otras potencias en la primera fase como son las selecciones de Eslovenia, Noruega o Serbia. Asimismo, Islas Feroe y Macedonia del Norte también estaban en dicho bombo 2.

Cabe recordar que Dinamarca es el vigente campeón olímpico, mundial y continental, y Alemania fue finalista en el último Europeo. Ambas podían haberse cruzado en el camino de los 'Hispanos', pero finalmente el azar ha deparado a los españoles otro camino algo más sencillo.

Así han quedado los 8 grupos:

- Grupo A (Múnich)

Alemania, Serbia, Túnez y Uruguay

- Grupo B (Stuttgart)

Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudí

- Grupo C (Múnich)

Croacia, España, Chile y Turquía

- Grupo D (Stuttgart)

Argentina, Francia, Brasil y Kuwait

- Grupo E (Kiel)

Suecia, Noruega, Grecia y Catar

- Grupo F (Magdeburgo)

Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia

- Grupo G (Kiel)

Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola

- Grupo H (Magdeburgo)

Islandia, Macedonia del Norte, Baréin y Japón