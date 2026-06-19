El US Open echa el cierre y deja a medias a Jon Rahm

El de Barrika no pudo completar su vuelta en la primera jornada del major estadounidense después de que una densa niebla obligase a retrasar hasta dos horas el inicio de la ronda

Jornada tan extraña como positiva la primera del US Open para Jon Rahm. El jugador español se mostró firme sobre el el complicado campo del Shinnecock Hills Golf Club (en Southampton, Long Island) para encaramarse a la segunda plaza con -2 tras el líder Wyndham Clark; eso sí, a falta de jugar los últimos cinco hoyos...

El de Barrika no cometió un solo error en forma de bogey, pero no pudo completar su vuelta por falta de luz. No fue una sorpresa, ya que el Abierto de Estados Unidos tuvo una interrupción de cerca de dos horas por la mañana a causa de una fuerte niebla, lo que les obligó a echar el cierre cuando aún restaban varios golfistas por llegar a la casa club.

Un Jon Rahm inmaculado

En el tiempo que se pudo jugar Wyndham Clark brilló con cinco birdies y un eagle por un bogey en los 16 hoyos disputados antes de que la obscuridad obligara a interrumpir la ronda. Clark tiene cuatro golpes de ventaja sobre un grupo de siete golfistas, entre los cuales se encuentra un Jon Rahm que tampoco pudo terminar su ronda.

El de Barrika no cometió error alguno en los trece hoyos disputados y sumó dos birdies, en el doce y en el 17. Empatados con Rahm se encuentran Dustin Johnson y el británico Matthew Fitzpatrick.

Ángel Hidalgo, también en el top-10

Si Rahm comenzó realmente bien, no menos de su puede decir de Ángel Hidalgo, quien firmó un brillante arranque del torneo, luciendo uno bajo par tras doce hoyos, fruto de cuatro birdies por un bogey y un doble bogey.

Bastante peor le ha ido a los otros dos españoles. Por un lado, David Puig se sitúa en la centésimo trigésimo tercera posición con un +7 tras completar sus 18 hoyos. Y más lejos encontramos a Rocco Repetto con +11 en el que supone su debut en un major. El chileno Joaquín Niemann firmó el par y el colombiano Nicolás Echavarría iba uno sobre par cuando llegó la interrupción por la falta de luz.

De cara al viernes primero se completará la primera ronda y seguidamente se abrirá la segunda, esa que marcará el corte entre los que siguen en liza y los que quedan eliminados.