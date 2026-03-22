Rahm vuelve a caer en playoff y se le escapa el título en Sudáfrica

Bryson DeChambeau se llevó el título en una velada de máxima igualdad con el español Jon Rahm

La gira saudí cerró su paso por territorio sudafricano con un duelo de titanes que se resolvió en la agonía del desempate. Bryson DeChambeau se alzó con el trofeo del LIV Golf de Sudáfrica tras una jornada final de máxima parida en la que el estadounidense y el español Jon Rahm terminaron igualados con una tarjeta de -26. La resolución del torneo se trasladó al playoff, donde el de Barrica no pudo romper su racha negativa en las definiciones directas sumando su cuarta derrota consecutiva en estas instancias al firmar cinco golpe frente a los cuatro del norteamericano.

Rahm no pudo con DeChambeau

El recorrido de Steyn City fue testigo de un despliegue de precisión por parte de Rahm, quien apenas concedió un bogey durante el domingo. Sin embargo, la solidez mostrada no bastó para doblegar a un DeChambeau que supo gestionar la presión del hoyo extra. Con este resultado, el León de Barrica mejora el quinto puesto obtenido recientemente en Singapur, aunque se queda a las puertas de la gloria en una temporada donde el triunfo en los desempates se le sigue resistiendo.

A tres golpes de la cabeza, el mexicano Abraham Ancer consolidó una actuación notable para cerrar el podio con un acumulado de -23 bajo par. Su consistencia le permitió mantenerse en la conversación por el título hasta los tramos finales, aunque el ritmo impuesto por los líderes resultó inalcanzable.

Sensación agridulce para España

En la delegación española, las sensaciones fueron mixtas. David Puig mostró un inicio vibrante que invitaba al optimismo, pero su progresión se vio frenada en seco en el hoyo 11. Un bogey en ese punto del recorrido quebró su inercia ganadora, relegándolo a la secta posición final a cuatro impactos del campeón. El resto de los representantes nacionales completaron el cuadro con José Ballester en el duodécimo lugar, seguido de un Sergio García que finalizó decimoséptimo y Luis Masaveu en el puesto 24.

Más allá de los puntos y el prestigio, la cita de Steyn City puso en juego una bolsa de premios de 30 millones de euros. DeChambeu, como flamante ganador, se embolsó una cifra de cuatro millones, mientras que Rahm recibió dos millones y medio por su condición de subcampeón. El circuito prosigue su calendario con el golfista vasco buscando dar el paso definitivo hacia el escalón más alto del podio en su próxima aparición competitiva.