Sandor Martín - Yanis Kurylenko: Horario y cómo ver por TV el combate del boxeador español en Bilbao

Sandor Martín pelea en España dos años después tras haber luchado por el título mundial en marzo y se enfrenta al ucraniano Yanis Kurylenko

Después de su polémica derrota ante el dominicano Alberto Puello en la lucha por el cinturón WBC del peso superligero y de que le relegaran en el ránking y retrasaran un posible nuevo asalto al título mundial, Sandor Martín no se ha quedado ocioso y volverá a pelear antes de que acabe el año. Será este sábado, en el Bilbao Arena y su rival es el ucraniano Yanis Kurylenko.

El duelo entre Sandor Martín y Yanis Kurylenko cierra una gran velada de boxeo que arranca a las 18:30 horas y en la que el boxeador español más mediático del momento quiere mantener su ránking para volver a tener una oportunidad por el título, que le podría llegar en 2026.

“Es un combate que me hace muchísima ilusión porque vuelvo a pelear en España después de dos años y medio. Estoy motivado, con la ilusión de siempre y el mismo objetivo, que es ser campeón del mundo”, señalaba en Marca el barcelonés, que tiene muy estudiado a un rival que sólo ha perdido un combate en las catorce peleas que ya ha realizado y que ha vencido por KO en 8 de esas 13 victorias que acumula.

"Mi rival es un boxeador agresivo y con un volumen de golpeo muy alto. Para él va a ser un campeonato del mundo y esta pelea no me la puedo tomar a la ligera. Son ocho asaltos, que es algo que pasa muy rápido; y es una pelea con cierta trampa. Tengo que estar activo y reactivo. Espero a un Kurylenko muy ofensivo. Yo tuve la oportunidad con Mikey García y Teófimo López, y Kurylenko la tiene conmigo y por eso me lo he tomado muy en serio”, señala sobre el salto que daría el ucraniano de ganar al actual número tres del ránking mundial del peso superligero de la WBC.

A qué hora es el combate de boxeo entre Sandor Martín y Yanis Kurylenko

El Bilbao Arena, conocido tradicionalmente como Miribilla, acoge el sábado 20 de diciembre esta velada a partir de las 18:30 horas y finalizará con el combate entre el español Sandor Martín y el ucraniano Yanis Kurylenko.

Cómo ver por TV la pelea de boxeo que disputan Sandor Martín y Yanis Kurylenko

DAZN tiene en España los derechos de esta velada y la retransmitirá en directo a través de uno de sus canales. El combate entre Sandor Martín y Yaris Kurylenko se podrá ver de forma gratuita a través de esta plataforma, aunque para poder verlo hace falta estar registrado. En ESTADIO Deportivo también les informaremos sobre todo lo que ocurra en Miribilla.