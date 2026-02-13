Un vueltón de Jon Rahm le sitúa al frente del torneo de Adelaida

El jugador español, con un 'eagle' y siete 'birdies', firma una tarjeta de -9 y se coloca primero en el ecuador del Adelaida LIV Golf

Jon Rahm avisó en Riad, ratificó su nivel de forma en el estreno en Adelaida y, en el segundo día de este torneo del LIV Golf que se está celebrando en tierras australianas, ya manda. El golfista español, con un vueltón, se sitúa primero con un total de -13 golpes, uno por delante del neozelandés Ben Campbell y dos sobre Bryson DeChambeau, que partía como líder la jornada, con dos golpes de ventaja sobre el español.

"Hoy metí muchos putts. No recuerdo la última vez que metí tantos. Fueron muchos, y los que no entraron parecían que iban a entrar. Fue un día fantástico en los greens. Así que esa es la lección más importante de hoy", reconocía Jon Rahm, que se ve con mucha confianza.

Y los números le dan la razón. El León de Barrika, en una actuación soberbia, acabó con un 'eagle' y siete 'birdies', para firmar una tarjeta con 63 golpes, nueve bajo el par del The Grange Golf Club de Adelaida.

"Estoy jugando muy bien, con confianza", reconocía el jugador español, que estaba exultante tras esa exhibición. No sólo era su acierto en los greens, fue toda su actuación. "Muy buena ronda de golf. En general, con menos viento hoy y las calles un poco más firmes, el campo fue más fácil. Creo que las puntuaciones lo reflejaron. Vi muchas rondas bajas. Pero aun así, puede ser complicado. En general, hice un muy buen trabajo desde el tee, siempre coloqué la bola en el punto correcto. Y logré muy buenos golpes con hierros", ratificaba.

Rahm afrontará las dos últimas rondas peleando por el título. Suele ser normal, ya que sólo en una ocasión desde que llegó al LIV Golf ha salido del Top-10, pero no suele liderar el torneo en las primeras jornadas, de ahí su satisfacción.

Rahm no se fía y tiene muchos enemigos cerca

No obstante, tendrá que pelearlo aún, porque aunque con peor tarjeta, hubo muy buenas actuaciones este viernes y tiene a los rivales muy cerca. Aparte de Campbell y de DeChambeau, los también norteamericanos Anthony Kim y Talor Gooch están a tres y cuatro golpes. El que no está tan bien es su rival habitual, el chileno Joaquín Niemann, que hizo peor recorrido que el primer día y marcha décimo a seis golpes de Rahm.

En cuanto a los españoles, Josele Ballester tuvo un mal día e hizo el par del campo, al igual que Sergio García. Luis Masaveu (69) y David Puig (68) mejoraron su primera jornada. Así, Ballester marcha 33º con -3, mientras que los otros tres españoles están empatados con uno bajo par en el puesto 41.