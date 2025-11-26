La derrota del Barcelona en Stamford Bridge, las previas de Atlético y Real Madrid... así vienen las portadas

La goleada encajada por los de Flick en Londres abre casi todas las cabeceras deportivas españolas. La Champions League, es la gran protagonista en todas ellas

El miércoles 26 de noviembre de 2025 viene marcado claramente por la UEFA Champions League. Los resultados de los equipos españoles en la máxima competición intercontinental y la previa de los que todavía no han jugado son los protagonistas de las cabeceras nacionales de este país.

En ESTADIO Deportivo, por el contrario, hemos decidido abrir con el tema que preocupa a todos los béticos ahora mismo, la renovación de Manuel Pellegrini. En los últimos días se han acercado las posturas y las dos partes se muestran muy optimistas de cara a llegar a un acuerdo tras sentar las bases de la ampliación del técnico chileno justo antes del derbi. Asimismo, le damos relevancia al duelo del próximo domingo entre el Sevilla y el Betis anunciando las lesiones confirmadas de Rubén Vargas, Januzaj y Héctor Bellerín, mientras que Lo Celso es seria duda para la visita al Sánchez-Pizjuán.

Ya en la prensa madrileña, MARCA ha optado por darle una portada horizontal al Atlético de Madrid con un título de 'A por la novena', haciendo alusión a que los de Simeone llevan 8 victorias en casa y con la novena se acercarían al top-8 de la clasificación europea.

El nuevo tropiezo de los de Flick es el tema principal también en los diarios catalanes. Tanto SPORT como MUNDO DEPORTIVO abren con este nuevo batacazo azulgrana en la Champions League para darle sendos palos a los barcelonistas, que ayer estuvieron 'Irreconocibles' y consideran que 'Así no' llegarán muy lejos en la lucha por la corona europea.

Por último, la prensa internacional también abre con la Champions League: L'EQUIPE le da su cabecera al Olympique de Marsella, que venció al Newcastle (2-1); LA GAZZETTA DELLO SPORT se la da a la Juventus y a su derrota inesperada frente al Bodo/Glimt (2-3); y A BOLA hace lo propio con el Benfica, quien consiguió un auténtico balón de oxígeno ante el Ajax en tierras holandesas (0-2).

Estas son las portadas de este miércoles 26 de noviembre de 2026.