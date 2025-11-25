La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 26 de noviembre de 2025
La portada de ESTADIO Deportivo del miércoles 26 de noviembre de 2025:
- Rumbo a la renovación
El Betis y Pellegrini han acercado posturas en los últimos días y las dos partes se muestran muy optimistas de cara a llegar a un acuerdo tras sentar las bases de la ampliación del técnico chileno justo antes del derbi
- Bajas en el derbi
El Sevilla y el Betis confirmaron las lesiones de Rubén Vargas, Januzaj y Héctor Bellerín, mientras que Lo Celso es seria duda para la visita al Sánchez-Pizjuán.
- Puertas abiertas en el Sevilla
El club nervionense anuncia una 'fiesta' en el Sánchez-Pizjuán en el entrenamiento previo al derbi y el Betis estudia hacerlo en La Cartuja
- Noche de Champions para olvidar
El Barça cayó con el Chelsea por 3-0 y el Villarreal fue goleado en Dortmund (4-0), mientras que el Athletic empató con el Slavia (0-0)