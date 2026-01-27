Maupay y Alfon, Chimy Ávila, Guido Rodríguez, la jornada europea... así llegan las portadas deportivas de este 27 de enero de 2026

El Sevilla FC comienza a moverse en el mercado de fichajes de invierno, cerrando la incorporación de Neal Maupay, que está pendiente de la aprobación de LaLiga, y la salida de Alfon al Villarreal. Por otro lado, Chimy Ávila rechaza una propuesta de la UD Almería

Las portadas de los medios de comunicación deportivos llegan este martes 27 de enero de 2026 marcadas por el mercado de fichajes de invierno y por la jornada europea que se disputa esta semana en la cual tanto la UEFA Champions League como la UEFA Europa League cerrarán sus respectivas fase de liga. En cuanto al mercado, el Sevilla FC cierra la incorporación de Neal Maupay, pendiente de que la apruebe LaLiga, y encarrila la salida de Alfon al Villarreal CF. En el Real Betis, Chimy Ávila rechaza una propuesta de la UD Almería.

La portada de ESTADIO Deportivo está protagonizada por los movimientos que ha dejado prácticamente sellados el Sevilla FC en las últimas horas. El club de Nervión ha logrado la cesión con opción a compra de Neal Maupay, que llega procedente del Olympique de Marsella. Un fichaje que se va a hacer oficial cuando LaLiga lo apruebe una vez dé luz verde a la baja federativa de Marcao por una lesión que le llevará un tiempo de recuperación de más de cuatro meses. Por otro lado, el Sevilla FC también ha dejado casi cerrada la cesión con opción de compra de Alfon González al Villarreal CF. Con estas operaciones, Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, intenta mejorar la plantilla para lograr la permanencia en Primera división.

Por otro lado, en el Real Betis hay menos movimientos porque la posibilidad de que lleguen fichajes está condicionada a que primero hayan salidas y, por el momento, no se van a dar. Los futbolistas señalados para abandonar el club bético en este mes de enero son Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez. Por ninguno aún se ha concretado nada. Es el argentino el que ha contado con una propuesta de la UD Almería, pero el delantero la ha rechazado.

A nivel nacional, hay que destacar que la jornada 21 de LaLiga se cerró con el empate a uno entre el Girona FC y el Getafe CF y que el Valencia CF hizo oficial el fichaje de Guido Rodríguez quien ha firmado hasta el final de temporada, reforzando así el equipo que entrena Carlos Corberán para conseguir la permanencia.

Finalmente, semana importante para los equipos españoles que juegan UEFA Champions League o UEFA Europa League, ya que todos tienen que disputar el último partido de la fase de liga, siendo el Athletic Club el que se juega más ya que debe ganar para no quedar eliminado de la UEFA Champions League.