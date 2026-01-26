La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 27 de enero de 2026:

El movimiento en el ataque sevillista, con la salida de Alfon y la llegada de Maupay; el rechazo del 'Chimy' al Almería, el regreso de Guido a LaLiga, los 'Hispanos' quieren la quinta plaza del Europeo...

Hola y adiós

Alfon viajó este lunes a Villarreal para cerrar su cesión con opción de compra, salida que permitirá a Antonio Cordón cerrar a su vez el préstamo de Maupay, que este martes aterriza en Sevilla a la espera de que LaLiga dé el visto bueno a la baja de Marcao para lo que resta de temporada, operado ya en Barcelona.

El 'Chimy' Ávila dice 'no' al Almería

El delantero argentino habría rechazado marcharse al conjunto indálico pese al principio de acuerdo entre clubes, reflejo de un cambio de postura que agudiza su criba y entrecierra la puerta en este mercado.

Guido Rodríguez regresa a LaLiga

El Valencia anuncia el fichaje del ex del Betis, por el que ha pagado una pequeña cantidad al West Ham y con el que se tendrá que sentar estos meses a negociar un nuevo contrato más allá del 30 de junio

Los Hispanos derrotan a Francia

España se aferra a la pelea por la quinta plaza del Europeo de balonmano, que podría dar el billete mundialista, tras ganar por 36-32 a Francia con una lección magistral de juego en la primera parte.