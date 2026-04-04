El empate del Betis anima a la Real Sociedad y puede dar vida al Celta por la quinta plaza; el Sevilla de García Plaza debuta ante el colista

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 5 de abril de 2026:

Betis 0-0 Espanyol: Atascado

Betis y Espanyol firman tablas en un duelo donde los verdiblancos tuvieron más iniciativa pero falta de ideas en los metros finales; Dmitrovic y el larguero evitaron la victoria verdiblanca para afianzarse en una quinta plaza que puede abrirse en el tramo final de LaLiga.

Oviedo - Sevilla: Domingo de... ¿Resurrección?

Luis García Plaza se estrena ante el colista, a priori, una buena ocasión para ganar y distanciarse con un descenso se acerca más.