La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 18 de enero de 2026

El Real Betis vence al Villarreal CF por 2-0 gracias a los goles de Aitor Ruibal y de Fornals, dejando una gran imagen en defensa y en ataque. Por otro lado, el CSKA Moscú muestra interés en la situación de Kike Salas, central del Sevilla FC, pero no hay negociaciones de momento. Real Madrid y RCD Mallorca vencen a Levante UD y Athletic Club respectivamente

La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 18 de enero de 2026.

- Real Betis 2-0 Villarreal CF: Golpe sobre la mesa

El Real Betis vence por 2-0 al Villarreal CF gracias a los goles de Aitor Ruibal y de Pablo Fornals, dejando una gran imagen tanto en defensa como en ataque contra un rival directo. El equipo que entrena Manuel Pellegrini se consolida en la sexta posición y se acerca al quinto puesto de LaLiga.

- Aparece el CSKA por Kike Salas

La agencia de representación que lleva al central del Sevilla FC reconoce que Kike Salas es un futbolista del agrado del entrenador del equipo ruso, Fabio Celestini. Por el momento, no hay ninguna negociación abierta entre clubes o con el jugador.

- Real Madrid 2-0 Levante: Pitada y victoria

El Real Madrid gana al Levante por 2-0 en un partido marcado por las protestas de la afición del club blanco que cargó contra Vinicius, Huijsen, Bellingham y Valverde.

- RCD Mallorca 3-2 Athletic Club: Muriqi hace daño

El Mallorca derrota con un triplete del kosovar a un Athletic que se quejó mucho del arbitraje de Guzmán Mansilla que le señaló dos penaltis en contra.

