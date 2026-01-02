Sergio Ramos irrumpe para comprar el Sevilla, el susto de Lamine Yamal, el sustituto de Maresca... así vienen las portadas

Así vienen las portadas el día 2 de enero de 2026 en la prensa nacional e internacional

Así viene la portada de ESTADIO Deportivo, que centra su atención en un movimiento tan sorprendente como simbólico para el fútbol español.

El gran titular del día es “Un regreso inesperado”, protagonizado por Sergio Ramos. El diario destaca el interés del ex capitán del Sevilla FC en adquirir la mayoría accionarial del club, encabezando un grupo de inversores. Esta posible operación cobraría fuerza tras el paso atrás de un fondo americano, que estaba bien posicionado, al conocer en profundidad la situación económica de la entidad hispalense.

En clave deportiva, la portada también resalta el buen momento de Antony, con el titular “Un 2025 para enmarcar”. Tras firmar el mejor año de su carrera, el extremo del Real Betis se muestra optimista y ambicioso de cara a 2026, asegurando que llega más fuerte a nivel personal y profesional. Además, en el FC Barcelona, se informa sobre la resaca de Lamine Yamal, quien se perdió la primera sesión del año por malestar general, aunque no es duda para el derbi frente al Espanyol.

Por último, ESTADIO Deportivo recoge la destitución de Enzo Maresca como técnico del Chelsea, tras tres malos resultados en la Premier League, pese a haber conquistado dos títulos la temporada pasada, y señala que Xavi Hernández aparece como uno de los posibles sustitutos.

Prensa madrileña

El diario MARCA abre con Rudiger en portada, que visitó Sierra Leona, país de su madre para ayudar en proyectos educativos, sanitarios y deportivos. Por otra parte también destaca una entrevista a Carlos Sainz donde el piloto señala que su coche está preparado para ganar en su 19º Dakar. En el diario AS, cuenta con Carlos Sainz como principal protagonista en la portada, en la que señala que 'ganar este Dakar sería cerrar el círculo', en la que sería su 19ª participación. La destitución de Maresca en el Chelsea, otro de los temas destacados en el periódico.

Prensa catalana

Mundo Deportivo encabeza su portada con Marc Márquez, siendo escogido por los lectores del medio como el personaje del año 2025. El diario SPORT aparece con la preocupación ante la baja de Lamine Yamal en los primeros entrenamientos del año a causa de un malestar general.

Prensa internacional

La Gazzetta Dello Sport abre con la nueva dupla ya en funcionamiento en el Milan de Rafael Leao con Fullkrug, mientras que L'Equipe abre con el próximo Dakar que se avecina y con la posibilidad de Rosenior en sustituir a Maresca en el Chelsea.