El sorteo de Champions League, un Barcelona con mucho gol, el pase del Betis y la vía libre para Maupay, así vienen las portadas hoy

Las portadas del 30 de enero, el último viernes de este mes, llegan cargadas de fútbol con la resaca de la pasada noche de Europa League y con todos los futboleros pendientes del sorteo de dieciseisavos de Champions League

Este viernes 30 de enero hay mucho fútbol en las portadas de los diarios deportivos de España. Los coletazos de la Champions League, el sorteo de dieciseisavos, el final de la fase liga de la Europa League y mucho más.

El bombo para Real Madrid y Atlético de Madrid

El diario AS habla de 'Bombo de Castigo' en referencia a que Real Madrid y Atlético de Madrid tendrán que esperar este lunes a su rival de dieciseisavos de final tras no quedar entre los ocho primeros en la fase Liga de la Champions League. También hay espacio en la portada de dicho diario para el pase del Betis en la Europa League, el nuevo coche de Aston Martin y el cambio de Acosta, de KTM a Ducati. En el diario MARCA hablan de 'El Sorteo del Castigo' en relación a lo que se vivirá este viernes a partir de las 12 de la mañana con el sorteo de Champions League.

Un Barcelona muy goleador

En Mundo Deportivo hablan de la capacidad goleadora del Barcelona y el 'Gol Team'. Arrojan datos como que el Barcelona con 91 dianas solo es superado por el Bayern de Múnich en el global de todas las competiciones y con una media de 2,9 por partidos. También apunta a un acuerdo millonario con Dubai para explotar la marca Barça. El diario SPORT por su parte trae en portada al guardameta del Barcelona Joan García y una interesante entrevista. "Quiero ganar muchos títulos" recoge el titular del diario. Además también deja un recado a la Selección española y al mundial de este años: "Ojalá pueda vivirlo desde dentro".

La portada de ESTADIO Deportivo

En la portada de ESTADIO Deportivo hablamos este viernes del pase a octavos de final de la Europa League por parte del Real Betis con 'Recompensa'. Antony y Abde forzaron en un partido que los verdiblancos ganaron por 2-1. En clave del Sevilla, hablamos de la 'Vía libre para Maupay'. El punta habló con Kondogbia y Almeyda antes de venir y promete "perfeccionar el español muy pronto". Está listo para debutar el lunes ante el Mallorca tras ser inscrito en LaLiga.