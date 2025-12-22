El triunfo del Barça, la situación de Xabi Alonso, el subidón del Betis, el arbitraje de Muñiz Ruiz... Así vienen las portadas

Los triunfos de Barcelona y Betis y la confianza en Xabi Alonso y Vinicius abren las portadas deportivas de este lunes 22 de diciembre de 2025

Las portadas de las principales cabeceras deportivas nacionales vienen marcadas este lunes 22 de diciembre por la jornada liguera, sobre todo, con el valioso triunfo del Barcelona sobre el Villarreal y la goleada del Betis contra el Getafe en La Cartuja por 4-0.

También se le concede protagonismo a la resaca del discreto triunfo del Real Madrid contra el Sevilla condicionado por las decisiones de Muñiz Ruiz. En este sentido, la prensa capitalina destina sus primeras páginas a la confianza en sus puntales, pues Marca asegura, a través de una encuesta, que 'El madridismo está con Xabi Alonso', mientras que As titula con 'Respaldo a Vinicius' después de la pitada recibida al ser cambiado.

Por su parte, la prensa catalana se centra obviamente en el golpe en la mesa de los de Hansi Flick contra el Villarreal en La Cerámica. Así, Sport destaca que son 'Campeones de invierno' y Mundo Deportivo lo denomina 'Torpedo Barça' aprovechando el apodo de Submarino de los castellonenses.

ESTADIO Deportivo copa su portada con el triunfo bético y referencia al Sorteo de Lotería de Navidad que se está celebrando hoy: 'El Gordo cae aquí'.

Además, dedica espacio a la polémica suscitada por el arbitraje en el Real Madrid-Sevilla: 'Señalan a Muñiz'.