Íñigo Martínez: "Lo último que se pierde es la esperanza"

El internacional español del Athletic Club Íñigo Martínez declaró este viernes, tras la llegada del equipo a Las Palmas de Gran Canaria, que "lo último que se pierde es la esperanza", en alusión a la necesidad para la selección nacional de que el domingo empaten Croacia e Inglaterra para asegurarse el pase a la fase final de la Liga de Naciones.

Al recordar la derrota encajada este jueves ante los croatas en Zagreb, Íñigo Martínez declaró: "Estamos fastidiados porque era muy importante ganar. Creo que el equipo hizo un buen trabajo. Lo que pasa es que siempre se pusieron por delante y el partido se nos puso cuesta arriba".

El jugador del Athletic cree ante Croacia que "el trabajo del equipo fue bueno", aunque no les "ayudó el resultado". "Ahora toca que empaten (Croacia e Inglaterra el domingo), pero peores cosas se han visto en el fútbol. Lo último que se pierde es la esperanza", comentó, que se mostró contento "por volver a jugar en la selección".

Obviamente sabíamos que no iba a ser nada fácil y así se vio. La segunda parte fue de muchas idas y vueltas. Ellos tenían que ganar para optar a algo y se vio a una gran Croacia que es un gran equipo con grandísimos jugadores". comentó.

"En la segunda parte sufrimos. Queríamos llevarnos el partido y ahí pecamos al ir demasiado rápidos, y ellos, a la contra, nos hicieron daño. Cuando uno no remata y no aprovecha sus ocasiones, llegan las del rival. Nos fuimos dolidos, pero no hay que perder la esperanza", insistió.

Sobre el portero de Manchester United David de Gea dijo: "Lleva muchísimos años demostrando qué tipo de portero que es y lo que ha dado a la selección. Dudar de él es un detalle muy feo. La plantilla y la mayoría de la afición están con él y hay que tenerle respeto"