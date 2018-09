Ganso, "una de las grandes atracciones de la Ligue 1"

"Es una de las grandes atracciones de la Ligue 1", escribe Le Monde este sábado sobre la presentación de Paulo Henrique Ganso como nuevo jugador del Amiens SC, club francés al que lo cedió el Sevilla FC, casi sobre la bocina. En el país vecino se frotan las manos, recordando cómo brillaba en el Santos FC junto a su amigo Neymar. "Si en 2010 me hubiesen preguntado quién era mejor de los dos, habría respondido que Ganso", asegura al citado medio Joao Henrique, corresponsal en París de UOL.

Desde luego, si hubiese dependido de sus excompañeros, su protagonismo en Nervión hubiese sido mucho mayor. "Es muy bueno, muy técnico, impresiona. Yo le veo mucho en los entrenamientos. Como juega es impresionante. En partidos y entrenamientos juega igual. Va a ir a mejor porque técnicamente es muy bueno. No me sorprendió su gol en Getafe. Todo el mundo piensa que está cansado y, al final, se va para arriba y marca", dijo Ben Yedder tras hacer el entonces '19' de Berizzo el 0-1 en el Coliseum. Steven Nzonzi, ya la semana pasada, también le bendijo: "Técnicamente, es uno de los futbolistas más fuertes con los que he jugado". Y Clément Lenglet, en France 3 Régions, se ha expresado este sábado en los mismos términos, destacando que "es un jugador con una calidad técnica excepcional". "Jugó poco en Sevilla, pero tiene muchas cualidades, sobre todo para el último pase. Ve el juego y la jugada antes que los demás, y también es muy hábil frente a la portería", añadió el ahora central del Barça.

En Nervión firmó siete goles y seis asistencias en 1.597 minutos de juego y sin haber participado, prácticamente, en dos partidos seguidos. Cuando por fin se ganó un puesto en el once, el Sevilla echó a Berizzo y desapareció del mapa hasta la visita del Zalgiris Vilnius a Nervión, a mediados del pasado mes de agosto. Ahí Ganso estuvo sobre el césped unos 10 minutos, que fueron suficientes para volver a demostrar que técnicamente es único. Nadie preguntó a Machín por ello.

"Lo que me ha guiado a elegir el Amiens es mi deseo de jugar", dijo durante su presentación un Ganso al que, después de firmar, Neymar le deseó "suerte". "Espero que nos podamos ver pronto con nuestras familias en París", deseó. Para el atacante del PSG, "Ganso es un crack". Se lo parece a todo el mundo, por tanto, excepto a sus entrenadores. Para el Sevilla lo pidió un Sampaoli que pretendía, extrañamente, dado que destaca sobre todo por su último pase, convertirlo en una especie de Pirlo, dando salida al juego por delante de la defensa.

Siete millones de opción de compra

Posiblemente, Ganso sea un jugador de otro tiempo, de cuando se jugaba a un ritmo distinto, de cuando los delanteros sólo se dedicaban a rematar y los mediapuntas, a asistir. Hoy en día eso se estima como insuficiente, aunque resulta paradódijo que al '10' se le exija que corra y no se examine al '5' por sus pases en profundidad. Puede ser que, efectivamente, el fútbol de Paulo Henrique no valga para Europa. O puede ser, quizás, que nunca haya estado bien rodeado. El caso es que ha dejado el Sevilla "porque no era feliz". Si le diese por jugar en el Amiens, los siete millones de euros de la opción de compra se convertirían en calderilla para un club francés que, sin ni siquiera haberse estrenado en un partido, ya le está sacando rendimiento a "una de las grandes atracciones de la Ligue 1".