Iborra: "Siempre hay conversaciones con el Sevilla"

Vicente Iborra es uno de los futbolistas que la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán echa de menos en su vestuario. Después de su salida el verano pasado rumbo al Leicester City, no hay momento en el que el valenciano no demuestre su sevillismo. Por ello, esta última ventana de transferencias se ha especulado con la posibilidad de que volviera a la entidad nervionense, algo que se tanteó pero que no pudo ser, como reconoce el centrocampista levantino.

"Yo con el Sevilla siempre tengo relación. Es un club que sigo teniendo muy cerca y siempre hay conversaciones. Al margen de ello es que el Leicester no me ha dejado salir, me considera un jugador importante y cuando te valoran así también se agradece", ha dicho en los micrófonos de la Cadena SER.

Como era de esperar, Iborra siguió desde Inglaterra el derbi del pasado fin de semana entre el Betis y el Sevilla en el Benito Villamarín: "El derbi se vive igual, con mucha intensidad, muchos nervios. En primera persona se vive mucho más, pero cuando uno tiene sentimientos por uno de los dos y sabes lo que significa, jugarlo, ganarlo y perderlo...".

Centrándose en su momento de forma personal, el canterano del Levante todavía no ha podido jugar de titular este curso, algo que espera que cambie, además de poder jugar más duelos que el año pasado, pues estuvo alejado de los terrenos de juegos en dos momentos distintos por un par de lesiones: "Pude disputar 27 partidos y este año tengo las ganas e ilusión de mejorar esa cifra. El equipo está ganando y bien y ahora me está costando un poco más, pero tendré que esperar a que tenga la oportunidad".

Por último, Iborra analizó a la Inglaterra de Southgate, que esta noche se mide a la España de Luis Enrique, en quien confía que empiece debutando con un 2-0 a su favor. "Van a ser un equipo muy físico, pero arriba tienen gente muy vertical de mucha calidad, con la referencia de Kane, que cualquier balón que tiene va para adentro. Tienen gente atrás fuerte de envergadura que también pueden hacer daño", ha comentado del combinado nacional de su país de acogida.

"Yo me quedo con uno de los míos que me sorprendió mucho cuando llegué, Harry Macguire, un central muy completo con una edad para hacer mucho y a tener en cuenta en presente y futuro. Es muy fuerte, tiene muy buena salida de balón y por arriba es una bestia, en defensa y ataque", ha finalizando, alabando a uno de sus compañeros de equipo en el Leicester.