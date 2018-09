La esperanza de Joao Maleck

Estuvo a prueba en el Sevilla Atlético durante el verano, pero no se ganó un sitio. Sin embargo, la versión de Joao Maleck, delantero mexicano de 19 años, es distinta.

"El motivo por el que no puedo jugar ahora es por la visa de trabajo. Pensaba que me iba a quedar en el Oporto B y ese tiempo se me fue para la documentación, que en España es un poquito más complicado. No podré jugar hasta el 1 de enero", ha declarado que ariete, que se encuentra con la sub 20 azteca pese a tener una lesión de menisco, por lo que podría operarse.

En el Sevilla, mientras tanto, son más cautos, asegurando a este diario que Maleck regresará, de momento, para entrenarse, sin plantearse por ahora que pudiera jugar en el C antes de enero.