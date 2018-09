Caparrós: "Quisimos comprar a Mayoral, pero sólo nos daban cesión"

La planificación no ha quedado todo lo bien que hubiese querido porque se ha producido todo de una manera muy atropellada y se ha tenido que dedicar más a ejecutar que a pensar, pero Joaquín Caparrós destaca que ya había una labor previa importante. "Tanto Monchi como Óscar Arias hicieron un trabajo excelente, ayudando a que el club se posicionase en primera línea tanto a nivel deportivo como en modelo de gestión", ha dicho el utrerano en una entrevista concedida a EcoDiario. "Las marchas importantes nunca son fáciles de reemplazar, pero nosotros queremos darle esa continuidad para seguir sumando éxitos. Estamos orgullosos de esta plantilla que hemos confeccionado, a base de paciencia y confianza", ha explicado.

Caparrós, además, no cree que esto sea una cuestión de gastar más que otros en fichajes: "Hay otros factores más importantes que las inversiones. Debemos mirar que los nuevos jugadores ya conozcan el sistema de juego y se adapten lo mejor posible. Que te hayas gastado más cantidad de dinero no es sinónimo de mayor éxito. El Sevilla es un equipo que ha crecido con la filosofía de vender para crecer por lo que tenemos la obligación de apostar por buenos jugadores para que en un futuro obtengamos plusvalías. Esto no viene de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. El Sevilla está creciendo mucho en todas sus áreas de manera paralela a los éxitos deportivos y eso sirve para que otras entidades también apuesten por algo similar. Los sevillistas saben de lo que hablo".

Nombres propios

Lo que es evidente es que, como ocurre en cada ventana de transferencias, no terminaron llegando todos los jugadores por los que el club ofertó. En cuanto a Mariano Díaz, el director de fútbol asegura que hicieron "lo correcto en cada momento" y que no desea "mirar más al pasado". "Ya dijimos que el jugador nos comunicaba por activa y por pasiva que quería venir aquí. Además, el Olympique de Lyon también dio el visto bueno a esta operación", resaltó, para dejar patente que no fue un fallo del Sevilla.

Respecto a Borja Mayoral y Portu, Caparrós ha desvelado que con Borja Mayoral buscaba "una compra", pero que solo le daba "la opción de una cesión". "Con Portu estuvimos hasta última hora negociando y nos pusimos una hora fija para cerrar la operación. Como antes de esa hora no tuvimos respuesta, decidi romper las conversaciones", ha esgrimido.

Finalmente, ha destacado lo complicado que es dirigir un club... ni un equipo: "Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo importante es que todas las partes estén juntas. Ser presidente no es fácil y ahí está Pepe Castro, haciéndolo fenomenal. Le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de volver al club y queremos seguir creciendo. Respecto a Pablo Machín, tampoco es fácil dirigir a un equipo tan grande como éste. Pese a su juventud, tiene hambre de hacer cosas grandes".