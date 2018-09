Sevilla Femenino-Sporting de Huelva (2-1): El premio llega 'in extremis'

Al igual que sucediera en la pasada jornada ante el Rayo, el Sevilla Femenino tiró de fe y lo intentó hasta el final para conseguir su segunda victoria en tres jornadas con un gol en la prolongación de Toni Payne, autora también del tanto que sirvió para traerse los tres puntos de Vallecas.

Y eso que la mañana no comenzó nada bien para las jugadoras de Paco García. En el 10´, Maite cometió un penalti, pero Noelia Ramos detuvo el lanzamiento desde los once metros. Sin embargo, tres minutos después, la meta sevillista no pudo evitar el tanto de cabeza de la argentina Bonsegundo, que aprovechó un rechace tras el remate de Kornievets.

Con ese marcador exiguo se llegó al descanso, aunque el Sporting de Huelva pudo aumentar su diferencia con remates de Cinta y Santibañez, que se encontraron con la madera. Por el Sevilla, sólo Araya llevó peligro, pero su gol quedó anulado por fuera de juego. Sin embargo, la segunda parte sería otro cantar. Las blanquirrojas se lanzaron al ataque y Raquel Pinel, en el 78´, firmó el empate de cabeza tras una buena acción de Jenni Morilla, llegando el éxtasis con el gol de la norteamericana Payne tras un centro desde la izquierda de Pancha Lara.

FICHA TÉCNICA:

- Sevilla F.C.: Noelia Ramos; Bores, Lucía, Maite (Marta 81´), Lara; Araya, Nago (Maca 52´), Andrea (Ana Franco 68´), Olga Carmona (Jenni Morilla 61´); Raquel Pinel y Payne.



- Sporting Huelva: Sarita Serrat, Pachu, Rodríguez, Sandra, Leyton, Castelló, López (Vera Diatel 85´), Meryem Hajri, Kornievets (Chamorro 59´), Bonsegundo y Bárbara Santibañez (Anita 68´)



- Árbitro: Arregui Gamir (vasca). Amonestó a las locales Maite y Andrea.



- Goles: 0-1 Bonsegundo (13´); 1-1 (78´) Raquel Pinel; 2-1 (92´) Payne.



- Incidencias: Encuentro correspondiente a la 3ª jornada de Primera división Femenina disputado en el Viejo Nervión de la Ciudad Deportiva.