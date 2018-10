André Silva: "Era inimaginable para mí llevar siete goles en siete partidos"

Sevilla, 2 oct (EFE).- El delantero portugués del Sevilla André Silva ha manifestado este martes que cuando llegó el pasado verano cedido desde el Milan italiano era "inimaginable" para él llevar siete goles en otros tantos partidos con los que encabeza la clasificación de goleadores de LaLiga.



Silva ha reflexionado en la radio del Sevilla sobre su estado de forma, las razones que le impulsaron a emprender la aventura española y, entre otros asuntos, la importancia de tener confianza en las propias posibilidades a la hora de marcar goles.



"No pensaba llegar aquí y llevar ya siete goles y que el equipo esté tan bien. Me gusta tener pensamientos positivos pero esto era inimaginable para mí", afirmó el punta de Gondomar, para quien hubo "gente que pensaba que era un jugador que venía aquí pero no iba a poder ayudar".



En este sentido, manifestó que lo más importante para un futbolista es "la cabeza porque se pueden hacer cosas muy importantes con confianza" y destacó igualmente que ha influido también uno de los aspectos que le indujeron a fichar por el Sevilla, la afición y la manera de jugar, ya que le "gusta también jugar con la pelota".



Subrayó la exigencia de la afición del Sánchez Pizjuán, valoró la ayuda de su compatriota Daniel Carriço y, sobre el juego que propone el técnico del club, Pablo Machín, comentó que le pide que sea como es él y que no baje los brazos porque con "tan buenos jugadores", el juego es mejor y los delanteros tienen más ocasiones.



En esta línea, señaló que se entiende "muy bien" con el francotunecino Wissam Ben Yedder y, sobre quién le ha sorprendido más en el equipo, dijo que Jesús Navas, que "corre muchísimo y nunca para, no se cansa".