Machín, sobre su sistema en el Sevilla y la derrota en el derbi

Además de analizar la situación deportiva actual del Sevilla y la buena racha en LaLiga, Pablo Machín también habló sobre su adaptación al club de Nervión y, por ejemplo, cómo le ha cambiado la vida en su salto de Girona a Sevilla. "En el día a día, el cambio tampoco es tan grande. Si me haces la pregunta antes del ascenso del Girona a Primera división, por supuesto que sí. Pero en Girona se fueron dando pasos adelante en infraestructuras, y una vez en Primera se dio un paso de gigante. Ahora es al nivel de los mejores clubes de Primera división, dentro de la capacidad que pueda tener el club. En el día a día, es similar. Sevilla es un club muy grande, pero el entorno en que nos movemos es bastante reducido, fuerza de confianza. Cuando entras en el estadio hay unas 40.000 personas, pero en el día a día estamos bastante tranquilos", comenta Machín en su entrevisa a L'Esportiu.

Algo que no cambia, sin embargo, en su sistema de juego, el cual ha exportado de Montilivi al Sánchez-Pizjuán: "A grandes rasgos, no. Más que hablar de esquemas, creo en el espíritu, en la esencia, en los jugadores que lo desarrollan. A partir un poco de las bajas que hemos tenido, hemos tenido que ir cambiando un poco el modelo, poniendo matices. Comenzamos más tal como acabamos en Girona, y ahora lo estamos haciendo más como cuando empezamos en Girona, con dos puntas claros. La gran diferencia es que en el centro del campo tenemos todo futbolistas que han sido siempre muy ofensivos. Banega como pivote defensivo y dos jugadores que han sido siempre atacantes, como el Mudo Vázquez y Sarabia, lo que nos da mucha capacidad de generar fútbol y tener ocasiones de gol. Y gracias al buen trabajo defensivo y la actitud de todos, estamos consiguiendo ser un equipo que no se parte, compacto, que es la base para tener buenos resultados".

Para Machín, saber transmitir su idea y que la plantilla crea en ella es fundamental, algo que asegura no le ha costado hacer en el Sevilla: "Si soy sincero, no. De manera sorprendente, enseguida me di cuenta que los futbolistas eran receptivos. Son muy buenos y son la élite porque tienen mucha calidad futbolística, pero también mucha inteligencia táctica. Desde el comienzo de la pretemporada teníamos que ir inculcando muchos automatismos, noté que eran receptivos. Siempre hemos procurado explicar el porqué de las cosas, y cuando el futbolista ve que las cosas tienen su lógica, y corroborado con los buenos resultados, es mucho más fácil que todo el mundo crea. Creo que el equipo lo está haciendo".

Preguntado sobre la derrota en el derbi y si cambiaría ese resultado por el del Real Madrid, Machín comenta: "Es importante ganar el derbi. Te asegura tener un flotador, pero lo que tienes que hacer es hacerlo bien en todos los partidos. Está muy claro que lo que queremos, más allá de fijarnos en el vecino, es cumplir nuestros objetivos. Y así seguro que nuestros aficionados estarán contentos".