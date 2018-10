Roque Mesa, su vida en Sevilla, su "ilusión" esta temporada y el derbi

El canario Roque Mesa vive su "sueño" en Sevilla, donde su "vida es muy tranquila". "La gente es muy abierta y la verdad es que la adaptación a la ciudad ha sido muy fácil". Así define el sevillista su nueva vida en la capital hispalense, a la que arribó un año y medio después de lo que esperaba. "Se me truncó en ese momento lo que para mi era importante, que es seguir creciendo como futbolista", recuerda el canario Roque Mesa durante una entrevista con Mírame TV Canarias.

Pese a ello, consiguió cumplir su deseo el pasado mes de enero, cuando el guion, también es cierto, le deparó un desenlace inesperado de la mano de Montella. "En el club, ahora mismo, la situación sí ha cambiado con respecto al año pasado. Llegué con la expectativas de poder jugar y de ser importante, pero al final no se dieron las circunstancias que uno quiere. A día de hoy sí la estoy disfrutando, el ser algo más importante que el año pasado. He luchado por este sueño y aunque se vea ahora la imagen de un Roque al que le va bien, ahora la gente está viendo la punta del iceberg", analiza el centrocampista, al que la vida le ha "cambiado mucho" con el fútbol: "No lo he tenido fácil y siempre he tenido muchas trabas para ser profesional. Hoy me siento orgulloso de los momentos críticos, pues me quedé sin equipo. Seguí trabajando y ahora puedo vivir este sueño".

Al margen de ello, Roque Mesa también se refirió al derbi, en el que fue triste protagonista al acabar siendo expulsado y dejando su equipo con diez a 25 minutos del final. "El tema del derbi sí es verdad que se vive diferente al canario, al ser dos islas diferentes no es tanta la pasión con la que se vive. Para mí, el derbi hispalense es una auténtica locura; es increíble cómo se vive a lo largo de la semana y cómo el mismo día del partido. Es la misma sensación de cuando ascendí con Las Palmas a Primera; la sensación de que te juegas algo, de que la gente te pide ganar sí o sí. Esos partidos no se juegan, hay que ganarlos sí o sí. ¿Cómo? ¡Da igual! Hay que ganar, de la manera que sea. Hay que ganarlos de la manera que sea, aunque sea en el último minuto", explica el sevillista, quien lamenta que, "al final, por desgracia", no pudieron ganar al Betis y le expulsaron: "A nivel personal pensé qué injusto. No soy un tipo agresivo. Es verdad que soy muy pasional y que vivo el fútbol mucho desde que piso el césped. Al final parece que di la sensación de que estaba alterado y lo que estaba era supermotivado. Es verdad que iba al límite, pero al igual que en otros partidos. Cuando me expulsaron, lo primero que pensé es que no había dado ni una patada y en la jugada en cuestión... Fue injusto, de ahí mi enfado, mi impotencia por dejar al equipo con uno menos".

Por último, se refirió a sus "sueños" como profesional. "Me encantaría estar algún día en la selección. Sé que es difícil, pero... Ahora, jugando en el Sevilla, lo que exige optar a lo máximo en Europa. El Sevilla es el rey de la Europa League y levantar el título es mi ilusión; ojalá".