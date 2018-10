Muriel: "Las sensaciones tienen que ser buenas"

El autor del segundo gol del partido, Luis Muriel, ha destacado tras el encuentro que los primeros 15 minutos han decantado el encuentro. El Sevilla lo ha estado intentando durante todo el partido, pero el colombiano también ha destacado las intervenciones de Ter Stegen.

Los primeros minutos fueron decisivos: "Yo creo que las sensaciones tienen que ser buenas, los primeros 15 minutos salimos mal, creo que nos mató esa falta de intensidad y eso hizo la diferencia. El equipo hizo un gran partido y nos tiene que servir para seguir trabajando, el resultado no tiene que bajarnos la cabeza, estamos haciendo las cosas bien".

Las paradas de Ter Stegen y la efectividad del Barça: "Ellos tiene un gran nivel, un gran portero y nosotros creamos ocasiones, ellos las que tuvieron las concretaron y nosotros no. Esto no es un paso atrás. La salida de Messi ayudó pero bueno, contento porque si hubiera sido otro portero hubiera sido otro resultado".

Después de varios partidos Muriel volvió a marcar: "El gol me da mucho, me da mucha fuerza. El míster ha visto en las últimas semanas mi esfuerzo. Después de quedar fuera trabajé mucho para que no sucediera más. Intento demostrarle que valgo, sus palabras han sido fundamentales y voy a seguir demostrando que estoy para ayudar al equipo".