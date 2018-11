Javi Vázquez: "Debutar con el Sevilla era mi sueño desde chico"

"Era un sueño desde chico debutar en el club que me lo ha dado todo. En el campo me he sentido como yo sé hacerlo, me he sentido muy bien. Los compañeros me han apoyado en todo momento y así estoy muy contento, la verdad", resaltó el debutante Javi Vázquez tras su partido en Villanueva de la Serena: "Tenía a Escudero ahí, que me ha ayudado muchísimo durante el partido. Ha estado muy pendiente de mí, ayudándome mucho; así es más fácil".

Por último, resaltó: "Este día es un sueño para mí. Uno tiene siempre esa esperanza de debutar, por lo que es un día muy grande para el recuerdo, aunque ha sido una pena el resultado. Hemos competido y hay que seguir trabajando y esperar más oportunidades".