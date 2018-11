Carlos Fernández: "Pensar en el futuro sería equivocarme"

Carlos Fernández necesitaba contar con minutos y ha encontrado su sitio en el Deportivo, donde ya sueñan en poder quedárselo en propiedad. El canterano del Sevilla FC, que se negó a incluir una opción de compra en el préstamo aunque sí le dio una opción preferencial, prefiere ser cauto respecto a su futuro por ahora.

"Eso es futuro y en el fútbol no vale, como tampoco vale el pasado; sólo el presente. No es algo en lo que piense. Soy jugador del Sevilla y estoy cedido en el Deportivo. Una vez acabe la temporada, ya se verá en frío. Pensar en el futuro sería equivocarme", ha declarado el de guzmareño en una entrevista concedida a As.

Lo que sí tiene claro es que no ficharía por el Betis: "Es imposible. Ni me lo planteo ahora y creo que no me lo plantearé nunca"

Respecto al importante rol que ha adquirido en poco tiem por el Dépor, reconoció que no lo esperaba. "Siendo sincero, no. Cuando uno tiene tantas adversidades hay dos formas de afrontarlas. Una, luchando y tirando la puerta abajo. La otra, buscar la excusa en una zona de confort, pensar que es mala suerte... Yo elegí la primera. Si eres trabajador, constante y tienes claros tus valores para lograr el éxito, llegan las cosas buenas. En este mundo si te relajas y te conformas, estás muerto", terminó.