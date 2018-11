Machín y los fichajes: "No nos pueden cegar los resultados"

Una vez transcurrido un tercio de la temporada, el Sevilla ha superado con nota una plaga de lesiones en una plantilla corta. Con bajas importantes y varios jugadores por debajo del nivel esperado, el equipo ha sido capaz de estar hoy el segundo en Liga, a un punto del líder y a otro punto (a falta de seis) de sellar su clasificación matemática en Europa. En sus últimas comparecencias públicas, tanto Caparrós como Marchena y Gallardo han esgrimido este sólido argumento resultadista para mostrar ciertas reticencias a la hora de acudir al mercado de enero. A pesar de ello, Pablo Machín, que ha sido mucho más claro a la hora de expresar sus deseos, está convencido de que "todos reman en la misma dirección" para "mejorar la plantilla", por muy orgullosos que estén con el vestuario actual.

En la segunda parte de su extensa entrevista para ESTADIO Deportivo, el técnico del Sevilla deja muy claro que el mercado invernal "es una oportunidad para subsanar problemas de lesiones y bajo rendimiento" y considera que al club "no deben cegarle los buenos resultados". Entiende la dificultad de acertar, pero ve "necesario" reforzar varias posiciones. Sin Gonalons, el centro del campo se une a esas dos fichas que se dejaron libres a la espera de encontrar ahora un central y un delantero. Y si no se puede tenerlo todo, opina que "habrá que establecer unas prioridades".

- Han sufrido cinco lesiones óseas, que es una barbaridad en tan poco tiempo, y varias más a nivel muscular. ¿Le preocupa que la carga de partidos le pase factura a futbolistas tan importantes como Banega, Sarabia o el 'Mudo'?

- Esas lesiones óseas, por mucho que queramos darle vueltas, no tienen nada que ver con una mala planificación, con un sobreentrenamiento o con algo que nosotros podamos controlar. Lo mejor de todo es que las hemos sabido subsanar y nos hemos sobrepuesto, habiendo momentos en los que nadie se acordaba de que Escudero estaba de baja, de que Gonalons no ha podido jugar, de que Amadou no nos podía dar tampoco el apoyo que necesitamos... El equipo ha demostrado que somos eso, un equipo. Para mí es muy importante esa palabra. Que todos se entrenan de la mejor manera para que cuando llegue el momento puedan aportar y no se note en cuanto al rendimiento grupal , que es lo que nos va a hacer mejores a todos. Qué pasa, que ahora llevamos sólo un tercio de la temporada y no sabemos si estas lesiones nos van a pasar factura a lo largo de la competición, porque la realidad es que no es habitual ni normal que jugadores como Sergi Gómez o Banega, que son de los que más juegan, puedan rendir toda la temporada al nivel que están rindiendo ahora. Cabe la posibilidad de que llegue el momento que ese rendimiento baje, y mi labor es la de intentar buscar alternativas para que el rendimiento no aminore.

- En este punto entra en juego el mercado de enero€

- Sí, todos los equipos, vista la exigencia del calendario, están teniendo lesiones musculares, sobre todo los que estamos compitiendo más. Somos el equipo que más partidos oficiales lleva, y esto intentaremos que no se note, pero nos acabará pasando factura. Ahora hay una posibilidad de analizar lo que le puede hacer faltar al equipo, qué carencias puede tener, y siempre que el club lo considere oportuno y tengamos capacidad, reforzarnos; pero lo digo muchas veces: esto no es lo que el club o yo queramos, sino lo que el mercado nos pueda ofrecer.

- Da la sensación desde fuera de que el técnico tiene más claro que el club la necesidad de reforzar ahora la plantilla.

- Esto te lo puedo decir con la boca bien grande y con el pleno convencimiento de que todos vamos en la misma dirección: todos queremos lo mejor para el Sevilla, cada uno en su papel. Yo tengo que sacar rendimiento a lo que me den y la secretaria técnica está en su labor de tratar de darme la mejor plantilla posible. Desde el primer día hemos tenido esa comunicación, esa comunión, y remamos en la misma dirección. Yo sé los problemas que ellos pueden tener a la hora de fichar y ellos saben los que puedo tener yo a la hora de gestionar la plantilla, con las carencias que podamos tener. Todos en el club estamos abiertos a mejorar la plantilla, siempre y cuando sea para mejorar. Traer por traer lo podríamos haber hecho en junio. No lo creímos conveniente, porque no había nada mejor de lo que teníamos. Se dejaron (dos fichas libres) para analizar el mercado de invierno. Gallardo, Marchena y Caparrós quieren lo mejor para el Sevilla, pero hay que reconocer que también los futbolistas han demostrado que tienen capacidad.

- ¿Cree que esos resultados hacen que los dirigentes no vean tan necesario reforzarse?

- No, porque hoy por hoy estamos arriba en la tabla; pero tanto ellos como yo sabemos que los resultados no nos pueden cegar. Desde verano hemos llevado una línea, hemos creído que se necesitan determinados perfiles de futbolistas que hemos intentado conseguir. Siempre estamos abiertos a mejorar y ahora hay una oportunidad para analizar qué problemas tenemos en la plantilla, que hayan surgido por lesión o por bajo rendimiento, y que ahora debemos subsanar, mejorar o complementar. Si se cierra este mercado ya no vamos a tener esa oportunidad, así que debemos pensarlo muy bien. Los propios jugadores son los primeros que quieren jugar al lado de los mejores y que quiere tener compañeros que le ayuden a ganar, pues, ganando, ellos van a ser mejores y van a conseguir sus objetivos.

- ¿A usted Caparrós le transmite esas dudas de cara a enero o le promete que va a fichar?

- Yo soy entrenador y sé las dificultades que conlleva, primero entrenar, que es lo mío, y también empatizo con el club y lo que son los fichajes, no sólo aquí en el Sevilla, ya lo he vivido en otros clubes. No es fácil mejorar lo que se tiene, no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos. En ese aspecto, es cierto que seguro que hay dificultad, pero igual que la había en junio, y se acertó. Lo más difícil es fichar delanteros, pero nosotros hemos traído a un 'nueve' referencia que tiene capacidad. Luego podrá salir o no cuanto a números, pero el futbolista es bueno. Ahora de lo que se trata es de que, lo que venga, estemos convencidos de que nos puede aportar y que, luego, sepamos sacarle rendimiento.

- Desde que cerró el mercado estival se habla de dos puestos concretos, el defensa y el delantero centro; pero después de la lesión de Gonalons -lo más parecido a un recambio para Banega-, ¿cree que es necesario reforzar también el centro del campo?

- Creo que es obvio que teníamos a ese jugador en Gonalons. Asumimos que teníamos que esperar un tiempo para que se recuperarse de esa primera lesión que tuvo; pero ahora hemos vuelto a perder a un jugador que todos estamos de acuerdo que era el ideal. No lo vamos a tener y, sí, creo que debemos plantearnos qué es lo que más falta nos hace ahora. No sólo es una cuestión mía. La dirección deportiva estará valorando qué capacidad económica tenemos y, a partir de ahí, decidir qué es más prioritario para luego conjugarlo con las posibilidades que te da el mercado. Si el mercado no te da para ese puesto determinado, habrá que fichar en otra y aprovechar a jugadores polivalentes que pensabas utilizar en una posición y ahora tendrás que hacerlo en otra. Por eso, también es importante contar con jugadores que puedan jugar con garantías en varias posiciones.

- Caso de Amadou, por ejemplo. Llegó como pivote defensivo y a día de hoy es un central.

- Sí. Era un jugador que nos encajaba en el perfil que buscábamos de mediocentro y central. Apostamos por él porque ya había asumido esas funciones en el Lille, además de por su edad, su margen de mejora, su amortización... No es el único. Por nombrar otros ejemplos, tenemos a Sarabia, que ha jugado de carrilero, segundo punta, mediapunta, interior... Lo importante es que el futbolista tenga capacidad. Si la tiene y además pone la actitud necesaria, lo pongas donde lo pongas va a rendir.

- ¿No cree que, hasta ahora, se está notando demasiado las diferencias entre la 'primera' y la 'segunda unidad' en el ataque? Sobre todo, porque Promes no es delantero al uso.

- Promes ha hecho muchos goles en Rusia, pero es verdad que no es un 'nueve' de referencia que yo pedía: fuerte para pelear con los centrales, que juegue de espaldas, que domine el juego aéreo y que sea un buen rematador. Todo eso lo tenemos con André y fue la única exigencia que puse, porque pensaba que para nuestra forma de jugar necesitábamos eso y no lo había en la plantilla. Se hizo mucho hincapié y pudo venir. Lo de Promes fue una oportunidad que se dio en el mercado, un jugador al que ya se venía siguiendo y que creemos que tiene el nivel para jugar en el Sevilla. ¿Dónde y cómo? Ésa es la labor del entrenador. Antes jugábamos con un delantero y dos por detrás y creo que esa función es la que mejor puede hacer; pero ahora estamos cómodos con dos puntas y creo que se puede adaptar también. El entrenador se tiene que adaptar también a lo que tiene y no obcecarse con una posición si ves que no sacas rendimiento. En cuanto a 'primera' y 'segunda unidad', no me gusta hablar en esos términos. Yo sólo tengo 'primera unidad'. El equipo es la 'primera unidad' y luego el rendimiento hace que el entrenador le dé más minutos a unos jugadores que a otros. Lo ideal para un entrenador es tener una plantilla amplia y que no sepas a quién poner porque varios lo merecen. Que te digan 'Vaya problema que vas a tener ahora'. ¡Pues bendito problema, porque voy a acertar seguro! Ojalá tuviéramos a dos jugadores por puesto con el mismo nivel, porque así daría igual a quién pongas y puedes planificar mejor las semanas con tres partidos.

- Usted insistió en verano en tener un perfil de delantero muy determinado. ¿No sería lógico tener al menos otro del mismo perfil para cuando André no esté?

- Sí, eso sería lo ideal, pero no podíamos hacer una plantilla desde cero y hay que ser conscientes también de la dificultad que entraña poder contar con dos jugadores del nivel de André o del nivel que se merece un club como el Sevilla. El primero que querría tenerlos es Joaquín (Caparrós). Yo estaría encantadísimo de tener la dificultad de elegir. Es cierto que los grandes clubes tratan de tenerlos y ponen todo el 'taco' en las áreas, que es donde se marcan las grandes diferencias en el fútbol.

- Caparrós dice que su proyecto ideal es una plantilla corta que deje espacio para la cantera. ¿Qué opina usted?

- Yo soy un entrenador de cantera porque salí de la cantera. En Soria era la base del equipo y mi etapa en Girona ha sido en la que más jugadores de la casa había en el once titular. Pero esto no sólo consiste en querer. Aquí todos queremos tener canteranos, pero también queremos todos un rendimiento inmediato, ganar partidos... Los canteranos deben reivindicarse, llamar a la puerta y decir '¡Eh, no te das cuenta de que estoy jugando bien en el filial ni de que, cuando vengo a entrenar estoy mejor que este otro!'. Si se da esa situación, no tengo ningún problema en dejar de mirar el DNI, el currículum o el caché y poner a los mejores. Pero también creo que llegar a este equipo con la exigencia que hoy tiene el Sevilla, no es nada fácil. El Sevilla siempre ha tenido muchos canteranos, pero la exigencia que tiene hoy seguramente no la ha tenido nunca. Es más fácil sacarles cuando perder no es tan determinante; pero lo fundamental es que los jugadores tengan la capacidad y eso lo tienen que demostrar donde están ahora. Hay mucho talento, pero todo tiene su proceso y hay que seguir el camino correcto.