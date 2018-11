Sevilla 1-0 Valladolid: Un líder con cabeza y corazón

Hubo que sufrir. Pero así sabe incluso mejor. El Sevilla venció con justicia, con más oficio que brillantez, y es líder de LaLiga en solitario con un tercio del campeonato cumplido. Un hecho seguramente anecdótico. Pero esos puntos ya están en el zurrón y la ilusión de la afición no tiene por qué tener frenos.

De inicio, Machín concedió descanso a Mercado y el Mudo tras su largo viaje y, a falta de Gonalons, apostó por Roque Mesa para situar de nuevo a Banega más cerca de los puntas, como hiciera en el segundo acto ante el Espanyol. Y como ante los pericos, el de ayer era un duelo para tirar de paciencia, ante el rival menos goleado de Primera.

El Valladolid se plantaba con un repliegue intensivo que hacía muy difícil encontrar vías de penetración, más allá de unos primeros minutos en los que mandó casi sin querer, más por las imprecisiones y los errores en la entrega del Sevilla, como una peligrosa cesión de Aleix que acabó en córner.

Pronto, sin embargo, el balón comenzó a tener claro color blanquirrojo, pero no había claridad en el último pase. Un flojo cabezazo de Kjaer en el 12' y un centro raso de Aleix que no encontró rematador, cuatro minutos después, eran las acciones más peligrosas de un Sevilla que no sufría al impedir con solidez las opciones de contra pucelanas, aunque tampoco metía verdadero miedo a su rival.

El partido comenzaba a adquirir el mismo tono gris de la tarde. Como no había forma de penetrar en el entramado vallisoletano, Escudero y Sarabia probaban fortuna con disparos lejanos. Pero a la media hora, la mayor calidad sevillista se hacía notar en las botas de Sarabia, que volvía loco a Nacho y se sacaba un perfecto centro que André Silva convertía en gol para abrir la lata con un perfecto cabezazo picado.

Se abría otro partido, con el Valladolid obligado a abrirse para dejar esos espacios en los que el Sevilla se encuentra tan cómodo. Pero más allá de una respuesta en forma de disparo de Toni Villa, repelida por Vaclik, el guion no varió en exceso. El Sevilla dominaba y volcaba el campo, pero aunque la ventaja en el marcador le animó a soltarse, apenas gozó de un par de chuts lejanos en botas de Banega, que prefirió disparar a buscar a un compañero, y de André Silva.

La superioridad sevillista se traducía al descanso en esa mínima y peligrosa ventaja y hubo que sufrir más de la cuenta para conservarla en una segunda mitad que arrancó fría. Aunque el buen hacer de Ben Yedder activó pronto a los suyos en ataque, sacando a los centrales pucelanos de sitio y propiciando robos en la línea de tres cuartos que ofrecieron claras ocasiones.

Tuvieron el segundo Aleix con un disparo raso, Banega, que otra vez optó por chutar con Silva solo esperando su pase, y Ben Yedder, que no llegó a controlar ante Masip. Pero la falta de puntería y el estrecho margen generaban una incertidumbre inquietante que el Valladolid, ya con dos puntas sobre el campo, acrecentó con claras ocasiones.

El primer aviso acabó en la red de Vaclik, pero un fuera de juego posicional invalidó el gol de Unal. Un susto que hizo despertar a un Sevilla que volvió a acumular claras ocasiones. Sin embargo, no llegaron Ben Yedder ni Silva a rematar en posición franca los centros de Escudero y Aleix ni Sarabia pudo remachar desde el suelo en boca de gol, segundos después de que Masip respondiera a su disparo desde la frontal con un paradón.

Y el Valladolid avisó de nuevo. Otra vez con un gol. Y otra vez en fuera de juego, muy claro de Unal. Restaba un cuarto de hora y el partido entraba en un peligroso intercambio de golpes que en nada beneficiaba a un Sevilla que pagaba su falta de puntería y evidenciaba un cansancio que su rival aprovechaba para crecerse y rondar el empate con un cabezazo de Joaquín alto, otro disparo de Unal fuera o un duro chut lejano de Verde.

Sufrimiento que se convirtió en épica cuando en el 92' aparecía Vaclik para salvar los tres puntos con un paradón tras otro disparo del punta turco. Tres puntos, liderato y a seguir soñando.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Aleix Vidal, Sarabia (Promes, m.88), Roque Mesa, Banega (Franco Vázquez, m.73), Escudero; Ben Yedder, André Silva (Amadou, m.81).

0 - Valladolid: Masip; Antoñito, Joaquín, Calero, Nacho; Míchel, Borja Fernández, Alcaraz (Enes Ünal, m.57), Toni Villa (Leo Suárez, m.84); Óscar Plano, Cop (Verde, m.70).

Gol: 1-0, M.30: André Silva.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Escudero (m.39) y Carriço (m.64), y a los visitantes Antoñito (m.21) y Joaquín (m.89).

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de LaLiga Santander, disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán ante 34.064 espectadores. Césped en buen estado. En los prolegómenos, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ambos equipos y el trío arbitral posaron ante un cartel con el lema "No + Violencia de Género".