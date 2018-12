Accionistas Unidos: "Lo primero es blindar nuestro patrimonio: el Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva"

Este viernes, en Asamblea de agrupados de Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club SAD, se ratificó lo que ya se decidió el 28 de septiembre pasado: que no se apoyará ninguna gestión ni iniciativa de ningún accionista mayoritario mientras no firme la modificación del artículo 18 de Estatutos Sociales del club con el objetivo de blindar el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios de los especuladores. Por tanto, es muy difícil secundar las propuestas del Consejo de Administración y de los accionistas mayoritarios que no han aclarado su apoyo para blindar el patrimonio de todo el sevillismo.

La Asamblea de AU acordó hacer llegar un mensaje claro a los accionistas mayoritarios: "Los que quieran contar con nuestro apoyo deberán manifestar, por escrito y declarando el número de títulos que aportan para el voto favorable a la reforma de los Estatutos Sociales para proteger nuestro patrimonio, de conformidad con la propuesta presentada por la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y Accionistas Unidos".

AU hace un llamamiento a la unión del sevillismo para que por medio del diálogo se consiga lo que es una auténtica reivindicación de la afición: la defensa de los emblemas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva. En este sentido, la Asamblea de agrupados facultó, por unanimidad, a la Junta Directiva de AU para que, en los días que quedan, hasta la Junta General lleven a cabo las actuaciones que crean procedentes para cumplir con dicho objetivo.

"Esperamos que la próxima Junta General de Accionista sea trascendental para la defensa del patrimonio, de todos, creado a lo largo de más de un siglo, por lo que pedimos la máxima participación del sevillismo, sin que ninguna acción se quede sin representar. Unido, el sevillismo es la principal fuerza del Sevilla FC", recoge el comunicado a AU.