Banega: "Saboreamos la victoria al final"

Para el partido de hoy, Machín ha desplazado a Banega de la posición de pivote para situarle como interior. El propio argentino ha mostrado su impresión por el cambio de posición, además de destacar el gran trabajo del equipo en la segunda parte.

El Sevilla fue a por el empate y lo consiguió: "Es un partido muy físico, con mucha dificultad. Pudimos empatar, incluso saboreamos la victora, porque en los últimos minutos tuvimos la mentalidad de ir a por el partido pero no pudimos ganar".

Todo el equipo está implicado: "Creo que todos los jugadores a los que les toca jugar tienen que aportar y más cuando jugamos tantas competiciones. Íbamos a por el empate y los cambios vinieron bien".

El Sevilla sigue arriba: "Hay que seguir, lo lindo de esto es que cada dos o tres días tienes revancha y eso a nosotros nos sirve. Competimos cada tres o cuatro días y eso nos viene bien".

Banega ha jugado hoy como interior: "La cuestión es ayudar dónde me toque, si el míster me pone de interior o de pivote defensivo, dónde me ponga el míster".

Preferencia para jugar en una posición o en otra: "Me da igual, juego dónde me ponga el míster, no tengo problema".