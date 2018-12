Macy's podría estar detrás de la compra del Sevilla según Accionistas Unidos

Accionistas Unidos publica hoy un comunicado en su página web en la que revela la investigación que ha realizado sobre Sevillistas Unidos 2020 y la empresa Nutmeg Acquisition y que arroja la conclusión de que Macy's, gigante de la distribución de Estados Unidos, podría estar detrás de la posible compra del Sevilla.

Este es el comunicado de Accionistas Unidos:

"Accionistas Unidos ha podido conocer que Nutmeg Acquisition LLC, dueña de Sevillistas Unidos 2020 SL, fue inscrita el 3 de abril de 2018 por el abogado neoyorkino Boris Ziser como persona autorizada en la Division of Corporation of Delaware. Ziser pertenece a la firma de abogados Schulte Roth & Zabel LLP (SRZ). La firma de abogados, con domicilio en Nueva York, confirma que la sociedad que está detrás de la compraventa de acciones del Sevilla FC es norteamericana.



En Delaware, además de la conocida Nutmeg Acquisition LLC, constan inscritas Nutmeg Acquisition Corporation y Nutmeg Acquisition Inc. Tras conseguir una consulta con los agentes de la Division of Corporation of Delaware nos manifiestan que para que una compañía sea inscrita en caso de haber dos compañías con idéntico nombre, la primera debe haber desaparecido o, en caso de seguir existiendo, la segunda debe tener autorización de la primera. Nutmeg Acquisition Corporation fue fusionada el 13 de marzo de 2002 pasando a denominarse MEDSPAN INC. Sociedad de investigación de mercados especializados en el ámbito médico y farmacéutico, por lo que en principio no parece que sea esta la sociedad que esté detrás del entramado societario para la compra de acciones del Sevilla FC. Preside la empresa Robert M. Kaminsky. Por su parte Nutmeg Acquisition INC fue disuelta el 15 de marzo de 2004.

Siguiendo con nuestra investigación, hemos descubierto otra

sociedad en Cincinnati, Ohio, que aparece así mismo como Nutmeg Acquisition Corporation. Constituida el 22 de marzo de 1996 sería la más antigua de todas las Nutmeg Acquisition hasta ahora comentadas. Esta sociedad presidida por Dennis J. Broderick se encuentra actualmente fusionada y el agente de la sociedad es Corporation Service Company, el mismo que Nutmeg Acquisition LLC-Delaware.

La sociedad presidida por Dennis J. Broderick tiene un curioso domicilio social, 7 West 7Th Street y quizás en la séptima planta que nos recuerda a Triple Siete Adquisiciones SL, sociedad que modificó su denominación para convertirse en la actual Sevillistas Unidos 2020 SL. Pero Broderick, de 69 años, recientemente jubilado, ha estado presente en otra compañía estadounidense desde 1990 hasta 2016 como vicepresidente, el gigante americano de las tiendas, MACY´S INC., sociedad donde se encuentra fusionada la comentada Nutmeg Acquisition Corporation, como aparece en el informe anual de MACY´S INC.

Dirigiéndonos a la dirección antes comentada, 7 West 7Th Street, Cincinnati, Oh, 45202, donde aparecía Nutmeg Acquisition Corporation, se puede comprobar que el edificio está coronado con la marca MACY´S (pueden observarlo desplazando la imagen del edificio en el enlace a Google Maps).

MACY´S tiene oficinas corporativas en Cincinnati y Nueva York, está presidido por Jeff Gennette, nombrado en febrero de 2018, y su consejo de administración está formado por United Parcel, Kellogs, Glaxo Pharmaceuticals, The Home Depot, Katapult o Allianz, entre otros.

Por tanto, concluimos que:

1º. El capital americano es quien está detrás de la compra del Sevilla FC.

2º. Intuimos que el estado de la compraventa es muy avanzado.

3º. El suelo de nuestro estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, nuestro emblema y parte de nuestra historia, es clave para cerrar la operación con estos inversores con intereses en la parcela del mágico Nervión.

4º. Solicitamos la máxima participación del sevillismo de base en la Junta General de Accionistas para blindar nuestro patrimonio. Hacemos un llamamiento para que ninguna acción ni ninguna voz sevillista se quede sin estar en la Junta General porque nos jugamos el futuro del Sevilla FC que heredamos de nuestros abuelos y padres.

La investigación que hemos realizado, basada en hechos contrastados, nos lleva a afirmar que esta firma y sus personas vinculadas pueden estar relacionadas con la voraz compra de acciones del Sevilla FC, hecho que intentaremos ratificar lo antes posible. Desconocemos que interés puede tener el gigante de tiendas americano en hacerse con nuestro club, pero evidentemente, de ser ciertas nuestras sospechas, no nos cabe duda, que la parcela de Nervión y la ciudad deportiva podría ser un jugoso pastel para una empresa de estas características, por lo que aprobar el blindaje del Sánchez-Pizjuán se antoja indispensable para proteger nuestro patrimonio".