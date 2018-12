Ante los 'Toros', los 'primeros espadas'

Machín desplegará ante el Krasnodar su once de gala, el que suele utilizar en Liga, por lo que se parecerá al de la imagen, con Escudero por Arana, Roque o Amadou por Sarabia y Promes por Navas en el caso de que el palaciego no llegara.

Machín ha instaurado una mecánica de rotaciones por la cual en Liga utiliza su once de gala y en las otras competiciones introduce cambios para repartir oportunidades, si bien, a medida que han pasado los partidos, la avalancha de modificaciones se ha transformado en retoques ante el pobre rendimiento de algunos efectivos del plantel. Sin embargo, las trascendencia del choque europeo del jueves ante el Krasnodar, en el que el Sevilla se juega su pase a los dieciseisavos de final de su competición fetiche tras perder en Lieja, aboca al entrenador nervionense a renunciar a su habitual rutina, hasta el punto de verse prácticamente obligado a desplegar la mejor alineación disponible a pesar de que sólo tres días después recibe al Girona en el Sánchez-Pizjuán.

A Machín no le queda otra que priorizar la cita contra los rusos, porque todo lo que no sea imponerse, lo que le garantizaría el liderato del Grupo J, le dejaría en manos del resultado en Turquía del Standard, al que le valdría con obtener un marcador más favorable que el de los hispalenses. No obstante, su decisión final se encuentra condicionada por dos circunstancias puntuales. La primera es la ausencia de Pablo Sarabia debido a la expulsión sufrida en Bélgica, lo que genera la duda de quién ocupará su lugar, erigiéndose como principales alternativas Roque Mesa y Amadou. Normalmente, en situaciones parecidas Machín ha apostado por el canario, pero el creciente rendimiento del franco-camerunés le podría abrir la puerta de la titularidad como pivote. Lo que está claro es que por delante estarán Banega y Franco Vázquez, quien, además, no podrá jugar en Liga por acumulación de amarillas, produciéndose un relevo natural por Pablo Sarabia, de vuelta contra los de Eusebio en la mañana dominical.

La otra duda se fundamenta en una esperanza, la de que Jesús Navas llegue a tiempo para el vital encuentro contra el Krasnodar. Machín sabe lo que hay en juego y su influencia en la ofensiva del equipo, y el palaciego quiere ayudar a los suyos en esta comprometida tesitura. El domingo ya se entrenó de forma parcial y, a tenor del físico privilegiado del carrilero y su entrega, no se descarta que se encuentre disponible, si bien no se antoja nada fácil, pues sólo restan dos sesiones antes de la cita.

Si como estimaban las previsiones Navas causa baja en este partido, todo apunta a que Promes continuará en el carril siniestro después de cumplir con creces ante Alavés y Villanovense y sobresalir el sábado en Mestalla. El holandés ha encontrado su sitio con espacio por delante para correr y ha mostrado su mejor versión hasta el momento.

La ausencia de Carriço ante el Valencia, con el consecuente movimiento de Mercado al centro de la zaga, disipó cualquier dilema del técnico para ejercer de Navas, si bien, ahora, ante la necesidad de ganar, lo lógico sería que no dudara y eligiera la opción ofensiva.

Así las cosas, sin incluir a Navas, Machín podría salir de inicio dentro de dos días con Vaclik en la portería; una defensa de tres formada por Carriço, Kjaer y Sergi Gómez -sin descartar la entrada de Mercado, muy bien ante el Valencia-, con Promes y Escudero de carrileros; en el centro del campo Roque Mesa o Amadou más Banega y 'Mudo' Vázquez, y, en la vanguardia, la dupla letal André Silva-Ben Yedder. Y es que la faena ante los 'Toros' exige la estocada de los 'primeros espadas'.