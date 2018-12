Machín ya es el que más gana en Primera con el Sevilla

Nacido en Gómara, Soria, y con un rostro serio, su discurso sensato, plano y lejos de llamativos titulares le hacen pasar casi de puntillas por la actualidad futbolística, escondido bajo el buen hacer de su equipo (un Sevilla segundo en la tabla) y ajeno a los focos que otros (quizá con mucho menos crédito) acostumbran ocupar.

Sin ese deje argentino que, ante los micrófonos, obnubila a muchos como si del discurso de un encantador de serpientes se tratase, Pablo Machín no ha requerido llamativos tatuajes, ni looks de rockero de los años 90 para colonizar la mente de los suyos ni del sevillismo. El expreparador del Girona, que ha crecido como profesional a la par que el conjunto catalán, promulga un Amateurismo sobre el verde que se sustenta en su libreta, pero que poco o nada tiene que ver con lo visto en los últimos años por Nervión, donde un endiosado Sampaoli trajo consigo una bonita filosofía de fútbol que tenía más de lo primero (de filosofía) que de lo segundo, y que se desmontaba por sí misma cuando el de Casilda demostraba que su principal motivación era su cuenta corriente y no ese fútbol de cancha y tierra (albero en la capital hispalense) que promulgaba.

Un fútbol idílico que, mientras aguantó, trajo consigo a Nervión una temporada llena de ilusión, hasta el punto de ser el entrenador del Sevilla con mayor porcentaje de victorias en toda la historia del conjunto blanquirrojo en Primera división, con un 55,26% de triunfos (21 victorias, 9 empates y 8 derrotas en 38 partidos). Tras ello, un falso proyecto continuista en manos del 'Toto' Berizzo (53,33%) que se cayó prácticamente desde antes de empezar y un invento en manos de un italiano, Vincenzo Montella (29,41%), que aceleró el retorno de Joaquín Caparrós al Sánchez-Pizjuán.

Y con el utrerano, quien fue técnico interino en el epílogo del curso pasado, antes de convertirse en el actual director de fútbol de la entidad, ha arribado a Nervión un Pablo Machín que ha sabido acallar las dudas a golpe de triunfos, habiendo superado ya a Sampaoli y convirtiéndose en el entrenador del Sevilla FC con mayor porcentaje de victorias en toda la historia del club en Primera división, con 56,25%.

De hecho, ante el Girona, Machín alcanzó las 20 victorias esta temporada, en un total de 31 encuentros disputados, tal y como recuerda @LaLigaenDirecto. Su récord está en los 25 triunfos que logró en los 46 partidos que dirigió con el Girona en la 14/15.