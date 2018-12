Machín habla de nombres propios: Banega, Ben Yedder Roque, Promes, Gnagnon...

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha ofrecido una extensa entrevista en SFC Radio donde ha analizado el momento de forma del equipo, así algunos nombres propios de la primera plantilla. Como por ejemplo, el cambio de rol de Éver Banega, que ahora juega como pivote. "El mérito lo tiene él porque tener esa capacidad, desde el primer momento les dije que no me iba a ganar la autoridad por el cargo, lo que siempre trato es de argumentar las cosas y hacer ver el motivo de lo que hacemos en cada situación, que ellos asuman que es lo mejor para el equipo. Desde pretemporada vamos quemando etapas, tenía muchas dudas en cómo transmitir rápido a mis jugadores mi idea de juego. Hice cortes de vídeo de situaciones de juego del Girona para explicarlo aquí en el Sevilla, por ejemplo de cosas que hacía Granell para explicárselas a Banega, que él podría pensar pero qué me estás contando si yo soy mundialista... pero yo no quería que jugaran como esos jugadores, si no que lo entendieran, creía que era lo más fácil para ellos, que viéndolo en cada situación sería más fácil y así ser mejores nosotros. Si el Girona puede tener un rendimiento tan bueno es porque todo lo que el entrenador les decía ayudaba, si ellos son mejores, el rendimiento sería mejor. Lo importante es convencer con argumentos, si exijo que sean profesionales, yo también tengo que serlo", ha explicado.

Otro que ha cambiado en su juego ha sido Ben Yedder, a quien Machín no veía como delantero de referencia: "Él es muy bueno, quizá se creó un runrún de que yo no lo quería, pero Machín no esta tonto. No puedo soltar al máximo goleador del Sevilla, otra cosa es que yo no lo viera como para jugar de único delantero. En Girona teníamos un nueve referencia que era Stuani, que fijaba a los centrales, pero siempre he creído que Ben Yedder se iba a aprovechar del otro delantero porque iba a aparecer por sorpresa. Yo no enseño a Ben Yedder a marcar goles, eso lo lleva en la sangre, pero él también tiene que ayudar al equipo en situaciones que antes no lo hacía, pero para eso le tienes que explicar el porqué le exiges que se junte, que aprieta al central... Él me demostró que quería cambiar esto también, y eso genera un clima en el que todo el mundo va a lo mismo, y si acompañan los resultados, es mucho más fácil convencer a la gente".

Uno de los últimos cambios ha sido el de Promes, que ha dado un buen nivel jugando como carrilero: "Me tengo que exprimir la cabeza para poner a los jugadores que están en mejor estado de forma. Si tengo dudas, prefiero poner a un futbolista ofensivo que uno defensivo, en igualdad de condiciones, prefiero poner a alguien que vaya a tener margen de mejora o joven que a uno veterano. Promes ha dado muestras de que quiere jugar ahí y además ha tenido un buen rendimiento, eso hace que al entrenador se le abra las miras y pueda tener un sustituto de Jesús, o incluso en el otro carril creo que también tendría esa capacidad de hacerlo bien. Él no es un '9', tenemos que buscar los sitios para aprovechar a todos los futbolistas".

El mejor Roque Mesa se está viendo en los últimos partidos: "Creo que Roque empezó francamente bien, hubo un antes y un después tras el derbi, hubo una injusticia muy grande pero a él le costó sobreponerse a eso. Ha ido teniendo sus minutos, siempre que le hemos necesitado ha estado muy bien, pero en los últimos partidos ha dado el verdadero nivel del Roque que conocíamos, se ha puesto a su verdadero nivel. Jugando por delante de Éver pierde responsabilidad táctica, y ahí nos da esa energía de presionar arriba, tiene más libertad, y cuando tiene que jugarse un balón más comprometido siempre tiene gente detrás".

Por último, sobre Joris Gnagnon y su escasa participación con el equipo, Machín ha comentado: "Gnagnon no es una apuesta porque ya había jugado mucho en Francia. Monchi tenía unos buenos informes que luego corroboraban los nuevos directores deportivos, la adaptación no ha sido fácil para él, como decía, no sería justo si me centro solo en los once que juegan. Vamos a necesitar a todos, a él también, y él debe sentir que estamos por él. Siempre hay que tratarlos con respeto y profesionalidad. Es muy joven y está entrando mucho en la dinámica, tiene buenas condiciones en la salida de balón y ojalá le podamos ir viendo esa mejoría poco a poco".