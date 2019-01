Muriel: "Volver a Italia significa mucho para mí"

Luis Muriel ya se encuentra en Italia para firmar por la Fiorentina. El delantero cafetero regresa al fútbol italiano, de donde salió para fichar por el Sevilla tras una buena temporada en la Sampdoria.

"Estoy muy feliz de estar aquí, había hablado por mucho tiempo con el director deportivo y había dado mi palabra de que estaría aquí, y ahora estoy aquí. Tengo muchas ganas, no puedo esperar para empezar", aseguró el jugador cedido por el Sevilla.

"El entrenador me llamó, le dije que no podía esperar para estar en el campo y jugar. Eso es lo que importa. Volver aquí significa mucho para mí, un fútbol que conozco muy bien. No puedo esperar para empezar y empezar a mostrar todo", afirmó Muriel.