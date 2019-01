Muriel ya posa como jugador de la Fiore: "Vengo de un momento delicado"

Luis Muriel ya viste los colores de la Fiorentina. El futbolista colombiano ha sido presentado este jueves como nuevo jugador 'viola'. Vuelve a la Serie A tras un año y medio en el Sevilla FC, donde registró 13 goles y 8 asistencias en 65 partidos, un rendimiento insuficiente para un equipo que aspira a jugar la Champions League.

El que fuese el fichaje mas caro de la historia del Sevilla, por 21,5 millones de euros, abandona el conjunto blanquirrojo en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra de 13 millones. De esta forma, se espera recuperar parte del valor que el jugador ha perdido en el último año y medio, buscando minutos en una liga que Muriel conoce de sus anteriores etapas en el Lecce, Udinese y la Sampdoria.

Tras no contar con minutos en el equipo de Machín, Muriel se ha convertido en la primera salida del Sevilla en el mercado de invierno. Durante su presentación con la Fiorentina, el colombiano explicaba que ve su retorno a Italia como una oportunidad para volver a encontrar su mejor versión: "Vengo de un momento delicado a nivel personal porque en Sevilla no jugué tanto y en Italia siempre tuve buenos momentos. Estoy en buena forma física, incluso si no he jugado tanto, he entrenado bien y vengo motivado. Seguramente, el campo me dará esas satisfacciones que aún no he tenido".

El nuevo jugador de la Fiorentina también explicó los motivos que le han llevado a Florencia. "¿Qué me llevó a elegir a la Fiorentina? La historia de este equipo. Hace un tiempo hablé con el club y el director deportivo (Corvino) y ya di mi palabra. Seguí viendo todo el esfuerzo que Fiorentina ha hecho para quererme aquí. Todo lo que pude hacer fue venir aquí después de todo. Cuando las voces de mi traslado vinieron aquí, Cuadrado me escribió y me dijo que fuera porque me iba a encontrar bien en una ciudad hermosa, con el equipo y el club. Me dijo que no lo pensara y que me fuera porque me irá bien aquí", añadía Muriel.