Boateng jugó sin licencia contra el Sevilla

No gustó en Nervión el arbitraje de Del Cerro Grande (Comité Madrileño) en el partido de este miércoles ante el FC Barcelona. El trencilla no cambió el signo del partido con sus decisiones, pero dejó de señalar un posible penalti por manos de Arturo Vidal, no señaló una falta clara de Clément Lenglet sobre Pablo Sarabia al borde del área y dejó sin sancionar, por ejemplo, una protesta de Luis Suárez, una airada de esas que a otros no se les permiten.

Ya en el acta, Del Cerro reflejó un hecho que, de no ser por el 'caso Chumi', hubiese pasado más desapercibido, pero no deja de ser curioso que Kevin-Prince Boateng jugase sin licencia. LaLiga, eso sí, estaba al tanto del asunto y autorizó al ex del Hertha de Berlín para que pudiese ser alineano, mientras se tramita su ficha.

¿Sanción a Ben Yedder?

El trencilla madrileño reflejó en el acta, igualmenete, las palabras de recuerdo de Ben Yedder al desaparecido Emiliano Sala, con quien comparte agente. Y en este aspecto la normativa española es muy dura y contundente. No en vano, el artículo 91 del Código Disciplinario de la RFEF refleja los siguiente: "El futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna otra causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquiera clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus contenidos o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación".

Si reincidiese, al franco-tunecino podrían caerle de uno a tres partidos:

El acta del partido de Del Cerro Grande: