Muriel, feliz con su nueva vida en Italia

Luis Fernando Muriel ha tenido un muy buen arranque desde su debut con la Fiorentina. El exsevillista quiso expresar su felicidad por volver al fútbol italiano y agradecer la acogida que ha tenido por parte de la ciudad a través de sus redes sociales.

"Florencia es un nuevo camino en mi vida. Otra vida. Volví a sonreír, marcar goles y hacer sonreír. No quería más. Gracias, Florencia, por la bienvenida, aún no os lo había dicho. Y lo hago desde esta cuenta (en Instagram) que vuelve a ser la 'casa' de mis sentimientos. Y de los vuestros también", escribió.

El delantero cedido por el Sevilla FC firmó su tercer gol en dos partidos con el conjunto viola el pasado domingo, frente al Chievo Verona. Sin embargo, el jugador prefiere que no se creen expectativas sobre él que más adelante se puedan convertir en decepciones.

"No voy a prometer nada, no hago proclamaciones y no vendo sueños. Solo sé una cosa: aquí empieza nueva historia, la mía. Espero que sea muy bonita", indicó.