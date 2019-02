Roque Mesa: "Hay que pedir perdón a la afición"

Abatido por la derrota, Roque Mesa reconocía que el Sevilla no dio la talla en Balaídos. "Una ocasión por parte de ellos. Tuvimos una de Wissam, nos meten un gol y el partido se ha acabado, jugaron su partido pero no ha podido ser", señaló el canario, que lamentó la falta de acierto en momentos puntuales. "El fútbol son esas cosas, hay veces que las cosas no salen, no queda otra que seguir trabajando, es verdad que una semana dura, no hemos tenido la claridad en ataque, no queda otra que pensar en darle la vuelta a la situación, pelear y luchar por los objetivos", indicó.

El centrocampista cree que la derrota en Barcelona pudo afectar. "Fue una noche dura, tal y como fue el partido, no queda otra que pedir disculpas a la afición porque no hemos estado a la altura en la Liga y no queda otra que mirar hacia adelante", dijo.

El medio espera que el equipo reaccione tras esta derrota: "Fuera no estamos teniendo mucho acierto, no queda otra que en esta semana que no tenemos partido descansar, recuperar efectivos, estar más fresco y pensar en el partido siguiente".