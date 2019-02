Paso al mejor Ben Yedder

Wissam siempre acude a la cita. No importa que no tenga su mejor día, porque su compromiso y sacrificio es innegociable y no suele perdonar cuando se le presenta la oportunidad. El franco-tunecino posee un olfato goleador muy afinado y ante el Eibar lo volvió a demostrar al recibir de Sarabia en plena depresión nervionense para batir por bajo a Riesgo y meter al Sevilla en el partido en la recta final. Una diana con la que el mejor Ben Yedder pide paso en la presente temporada, puesto que ya iguala en Liga su record anotador como sevillista, establecido en los 11 anotados en su primer curso en el Sánchez-Pizjuán. De hecho, ya supera en dos la cifra de aciertos de la campaña anterior, en la que terminó con nueve y que, eso sí, ahora pasa a convertirse en la referencia a nivel global, ya que ha sido en el ejercicio que más veces ha perforado la portería rival en todas las competiciones, con un total de 22 dianas. Sólo tres tantos más necesita el ariete blanquirrojo para neutralizar esta marca, puesto que, a falta todavía de tres meses para que se acabe la competición, Ben Yedder suma 19 goles, los 11 ya mencionados en LaLiga, seis en Europa y dos en Copa. No obstante, los récords no terminan ahí, pues ya ha elevado el listón de las asistencias con respecto a los cursos pasados, ya que lleva siete en total, una más que en toda la 16/17 y dos más que en la 17/18. En la Liga suma cinco, calcando los números totales de su primer año (11-5).